Ужасные условия – в США всплеск дезертирства с флота

По сравнению с 2019 годом, в 2021-м количество дезертиров в ВМС США увеличилось более чем в два раза, передаёт CNBC. Как отмечает канал, из всех родов войск эта тенденция свойственна только американскому флоту, учитывая, что многие моряки живут в ужасных условиях и чувствуют себя как в клетке, что порой толкает их на крайние меры вроде дезертирства.

Количество моряков, дезертирующих из ВМС, взлетело до небес. Более того, по данным NBC News, в 2021-м эта цифра увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2019 годом. Согласно этой информации, в 2019 году дезертировали 63 моряка, а в прошлом году эта цифра подскочила до 157. Иными словами, речь идёт о росте почти на 150 процентов. Данные свидетельствуют о том, что большинству дезертиров было 25 лет или меньше.

При этом эта тенденция наблюдается на фоне активизации расследований по делам о недавних самоубийствах в рядах ВМС. Вы видите USS George Washington, который стоит на приколе в Вирджинии уже несколько лет, так как там проводят капитальный ремонт.

Однако матросы всё ещё живут на этом авианосце, и за последний год по крайней мере пятеро из них совершили самоубийство. Условия ужасные, и жить там почти невозможно: по словам действующих и бывших моряков, которые пообщались с NBC News, постоянный шум от ремонтных работ вообще не даёт им спать. Кроме того, ощущается нехватка горячей воды и электричества.

Корреспондент NBC News в цифровой отрасли Мелисса Чен расследовала это дело. Мелисса, многие молодые моряки подписали контракты с ВМС, возможно, сразу после выпуска из школы. Какие у них варианты, если они хотят уйти из вооружённых сил?

МЕЛИССА ЧЕН, корреспондент NBC News в цифровой отрасли: Шеп, вариантов у них очень немного. Возможно, именно поэтому мы наблюдаем стремительный рост количества дезертиров и самоубийств. Они чувствуют себя как в клетке. Нельзя подать заявление и уволиться через 2 недели, поэтому многие моряки полагают, что у них остались только такие крайние альтернативы: смерть в результате самоубийства или дезертирство.

Что нам известно о том, почему некоторые моряки покидают свои посты?

МЕЛИССА ЧЕН: Чиновникам ВМС очень тяжело объяснить рост количества случаев дезертирства. Они говорят, что моряки могут подвергаться воздействию многочисленных стрессовых факторов. Однако если вы спросите любого военного или адвоката, то он ответит, что проблемы с душевным здоровьем присутствуют практически в каждом случае, с которым им доводилось иметь дело.

Я знаю, что министр ВМС посещал USS George Washington во вторник. Нам известно, как на это отреагировали моряки? Они получают всё необходимое?

МЕЛИССА ЧЕН: Многие моряки выражают осторожный оптимизм и полагают, что дела вскоре пойдут лучше. Они знают, что изменить атмосферу с точки зрения командования и культуры непросто, так что они, как мне кажется, просто ждут рекомендаций министра ВМС.

Что касается Вашего репортажа… Это проблема, которая довлеет исключительно над ВМС, или же она встречается во всех родах войск?

МЕЛИССА ЧЕН: Такое происходит исключительно на флоте. За тот же период армия и Корпус морской пехоты США зафиксировали падение количества дезертиров. В остальных же родах войск ситуация без особых изменений.

Мелисса Чен, NBC News Digital. Мелисса, спасибо.

Дата выхода в эфир 20 мая 2022 года.