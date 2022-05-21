 

Чай из листьев ивы и полоскание солёной водой — France 24 рассказал о борьбе с COVID-19 в Северной Корее

21.05.2022, 6:42, Разное
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В отсутствие достаточного количества вакцин, противовирусных таблеток и отделений интенсивной терапии, власти Северной Кореи призывают граждан страны лечить COVID-19 домашними средствами: пить чай из жимолости и листьев ивы и полоскать горло солёной водой, пишет France 24. При этом эксперты подозревают, что Пхеньян занижает данные по заболеваемости и смертности от коронавируса, опасаясь паники.

Это основная составляющая борьбы Северной Кореи с вирусом. Государственные средства массовой информации транслируют сообщения, информируя людей о COVID-19. В том числе ежедневно транслируются брифинги представителя подразделений по экстренной профилактике эпидемий Рю Ён Чхоля. 

РЮ ЁН ЧХОЛЬ, представителя подразделений по экстренной профилактике эпидемий КНДР: Мы активно транслируем информационные программы о вирусе в средствах массовой информации, так как граждане хотят знать об этом эпидемическом заболевании, его клиническом течении и медицинском лечении.

Множество из рекомендаций заключаются в использовании домашних средств, которые не помогут в лечении COVID-19. Например, пить горячий чай из жимолости или чай из листьев ивы или полоскать горло солёной водой. CTV также призывает использовать обезболивающие и антибиотики. 

Учитывая, что в Северной Корее не хватает таких важнейших инструментов, как вакцины, противовирусные таблетки и отделения интенсивной терапии, меры страны сосредоточены прежде всего на изоляции людей с подозрением на коронавирус. Однако эксперты полагают, что у страны нет возможности проводить массовое тестирование на COVID-19. Они также подозревают, что Северная Корея занижает число погибших отчасти для того, чтобы избежать паники. 
 
ЯН МУ ДЖИН, профессор Университета по исследованию Северной Кореи в Сеуле: Расчёт на то, что вспышку удастся преодолеть за счёт активного участия граждан. Но если число подтверждённых случае заражения или смертей слишком высокое, это, вероятно, заставит людей бояться и негативно отразится на мнении населения. Вероятно, они занижают данные.

Южная Корея и США предложили отправить вакцины, медикаменты и другие поставки, но пока Северная Корея не ответила на предложение.

Дата выхода в эфир 20 мая 2022 года. 



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