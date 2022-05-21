 

Мнение: О живых и павших

21.05.2022, 6:06, Разное
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О живых и павших

В этот день стоит также вспомнить всех тех, кто не дожил о полного разгрома противника под Мариуполем. Тех, кто погиб проламывая укрепрайоны на подступах к Мариуполю, кто пал в боях за частный сектор, высотки, промзоны и центр города прокладывая путь к нашей победе.

Уверен, что их память будет достойно увековечена в Мариуполе, как память тех, кто освобождал Мариуполь от фашистов в годы Великой Отечественной Войны.

Ну и само собой, спасибо тем, кто довел штурм Мариуполя и "Азовстали" до логичного победного завершения. Не все было идеально во время штурма, но они победили несмотря ни на что.

Когда говорят, что наши поколения не способны рождать героев, просто посмотрите на тех простых мужиков, которые взяли Мариуполь и дожали врага в его подвальном логове.

Выход одной из последних групп с "Азовстали"

Сдача в плен и досмотр.

"Волына" (с "Калыной" и "Редисом" видео пока нет)

МО РФ о капитуляции "Азовстали"

Источник: Colonel Cassad



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