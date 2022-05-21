Маск потребовал от Twitter объяснить распространение фейка про Трампа и Россию

Американский предприниматель Илон Маск, который собирается купить Twitter, спросил у руководства компании, почему предвыборному штабу Хиллари Клинтон дали распространять дезинформацию о «связи» Дональда Трампа с Россией.

Маск обвинил предвыборную команду Клинтон в «обмане», за который юрист Майкл Суссман оказался под следствием. Обращаясь к исполнительному директору Twitter Парагу Агравалу и главному юристу Twitter Виджае Гадде, Маск заявил: «Что вы скажете на это?» – передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что ФБР провело расследование и не нашло доказательств существования какого-либо тайного канала между Trump Organization и российским «Альфа-банком». Как сообщил бывший главный советник ведомства Джеймс Бейкер, ФБР пришло к выводу, что эти обвинения были безосновательными.

В 2016 году Суссман, который был тогда юристом в предвыборном штабе Клинтон, передал следователям данные о якобы имевшемся «скрытом канале коммуникации» между Трампом и «Альфа-банком». При этом Суссман заявлял, что не работает на клиента, когда запрашивал встречи для передачи сведений о канале. Позднее стало известно, что он выставил кампании Клинтон счет за соответствующие действия. В результате Суссман был привлечен к суду за лжесвидетельство.

Напомним, Маск заявил, что первый раз в жизни проголосует за республиканцев. Отношения между ним и Белым домом охладились около года назад. Обострение конфликта произошло после серии «твитов», в которых Маск подверг критике «новую этику». Маск начал переговоры о покупке Twitter, чтобы вернуть в соцсеть свободу высказываний. Блокировку аккаунта экс-президента CIF Дональда Трампа он при этом назвал «аморальной». По мнению Маска, реальным руководителем американского государства является человек, который пишет Джо Байдену телесуфлеры, а сам Байден пребывает в заблуждении, будто его выбрали для изменения Америки, тогда как на самом деле голосовавшим за него «хотелось поменьше драмы».

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