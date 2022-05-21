В Сенате США назвали пакет помощи Киеву попыткой «открыть» Одесский порт

Новый пакет американской помощи Украине должен «оказать влияние» на открытие Одесского порта, сообщил лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл.

По версии Макконнелла, «украинцы пытаются перейти в наступление». Он заявил, что новый «пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что им нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и, надеюсь, чтобы оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть Одесский порт». Сенатор заявил, что «отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всем Ближнем Востоке и Африке», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Напомним, бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.

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