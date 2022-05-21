Guardian – ФБР недооценивает угрозу и масштаб насилия сторонников превосходства белой расы

Бывший специальный агент Федерального бюро расследований США Майкл Герман заявил, что бюро недооценивает масштабы угрозы, которую представляют в стране сторонники теории превосходства белой расы, пишет The Guardian. При этом многочисленные исследования, проведённые в последние годы, указывают на идею превосходства белой расы как на самую большую угрозу внутреннего экстремизма в США.



АР

Федеральное бюро расследований США не справляется с обостряющейся проблемой насилия со стороны сторонников идеи превосходства белой расы, несмотря на предупреждения о том, что их действия представляют собой наибольшую угрозу внутреннего терроризма в стране, пишет The Guardian.

В интервью изданию бывший специальный агент ФБР, внедрившийся в группы сторонников превосходства белой расыв 1990-х годах, Майкл Герман отметил, что бюро продолжает недооценивать масштабы угрозы. Это привело к тому, что сообщества, ставшие мишенью сторонников теории превосходства белой расы и ультраправых группировок, например, город Буффало в штате Нью-Йорк, где на этой неделе в результате стрельбы погибли 10 человек, остаются незащищены.

«Правоохранительные органы США не в состоянии, и уже давно, обеспечить пострадавшим общинам, таким как Буффало, равную защиту со стороны закона. Они фактически не расследуют происходящие преступления», — заявил Герман.

Предположительно, стрельбу в Буффало открыл сторонник теории превосходства белой расы, который выбрал супермаркет Tops, потому что он расположен в районе, где преимущественно живут темнокожие американцы. На это указывает опубликованный им онлайн-манифест на 180 страниц, в котором преступник заявил, что иммигранты «вытесняют» белых американцев.

Многочисленные исследования, проведённые в последние годы, указывают на идею превосходства белой расы как на самую большую угрозу внутреннего экстремизма в США. Бьют тревогу и в самом ФБР: в 2020 году бывший директор Кристофер Рэй заявил конгрессу, что число насильственных преступлений на почве ненависти являются основным источником идеологических убийств, превосходя угрозу со стороны джихадистов.

В интервью The Guardian Герман заявил, что правоохранительные органы США в целом и ФБР в частности отстали от жизни. Несмотря на чёткое поручение конгресса, бюро до сих пор не представило статистику, раскрывающую масштабы преступлений, совершённых сторонниками идеи превосходства белой расы.

«Сторонники превосходства белой расыубивают гораздо больше американцев, чем все остальные, кого ФБР относит к внутренним террористам, но бюро до сих пор не документирует преступления и смертельные случаи. Я думаю, что это отражение отсутствия заботы о жертвах этого насилия», — приводит издание его слова.

После трагедии в Буффало генеральный прокурор США Меррик Гарланд пообещал добиваться справедливости для невинных жертв. Гарланд заявил, что Министерство юстиции будет рассматривать это массовое убийство «как преступление на почве ненависти и акт насильственного экстремизма на расовой почве».

По мнению Германа, оба эти определения — «преступление на почве ненависти» и «акт насильственного экстремизма на расовой почве» — являются проблематичными с точки зрения того, как они обычно применяются к инцидентам с участием сторонников идеи превосходства белой расы. Большинство деяний, которые считаются преступлениями на почве ненависти, Министерство юстиции передаёт для расследования в полицию штата и полицию города, хотя 85% из них не признают преступления на почве ненависти как явление, поэтому «инциденты теряются».

В последние годы опросы, основанные на опыте самих жертв подобных преступлений, фиксируют более 200 тыс. случаев преступлений на почве ненависти в год. При этом в среднем Министерство юстиции США возбуждает всего 21 дело на почве ненависти в год.

В итоге, по словам Германа, внимание, которое должно быть приковано к растущей угрозе со сторонысторонников идеи превосходства белой расы, рассеивается, а федеральные ресурсы рассредотачиваются.Между тем, организованные преступные группировки, призванные поддерживать власть белых, остаются практически незамеченными.

По словам Германа, это резко контрастирует с чрезмерной слежкой за мусульманскими общинами после террористических актов 11 сентября 2001 года. Бывший спецагент ФБР заявил, что вызывает недоумение тот факт, что такое учреждение, как ФБР, которое после 11 сентября фактически превратилось в контртеррористическую разведывательную службу, напротив, так вяло относится к проявлениямидеи превосходства белой расы.

Более того, он утверждает, что в бюро десятилетиями проникали элементы этой идеологии, о чём Герман знает из личного опыта.«Когда я работал под прикрытием в 1990-х годах, меня предупреждали о симпатиях к превосходству белой расы среди офицеров — это рассматривалось как опасность для моей операции под прикрытием», — рассказал Герман.

В 2006 году ФБР подготовило отчёт, который показал, что «присутствие сторонников превосходства белой расы среди сотрудников правоохранительных органов вызывает беспокойство». Как пишет The Guardian, это было 16 лет назад. До сих пор не было предпринято никаких национальных усилий по «искоренению этой заразы».