Корабль Starliner компании Boeing пристыковался к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing произвел стыковку с МКС, информирует НАСА.

Стыковка в автономном режиме состоялась в пятницу в 20.28 по времени Восточного побережья США (03.28 21 мая мск). Планировалось, что это произойдет в 02.10 мск, но из-за технических неполадок стыковку перенесли на полтора часа, передает ТАСС.

Путь Starliner с Земли к МКС занял чуть больше суток. Корабль привез на орбиту более 220 кг груза, прежде всего провиант и предметы первой необходимости, передает РИА «Новости».

Напомним, запуск корабля Starliner с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas V был осуществлен с 41-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде 19 мая в 18.54 по времени Восточного побережья США (20 мая в 01.54 мск). Это второй беспилотный испытательный запуск Starliner к МКС. Первый запуск завершился неудачей.

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