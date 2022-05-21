 

Корабль Starliner компании Boeing пристыковался к МКС

21.05.2022, 4:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing произвел стыковку с МКС, информирует НАСА.

Стыковка в автономном режиме состоялась в пятницу в 20.28 по времени Восточного побережья США (03.28 21 мая мск). Планировалось, что это произойдет в 02.10 мск, но из-за технических неполадок стыковку перенесли на полтора часа, передает ТАСС.

Путь Starliner с Земли к МКС занял чуть больше суток. Корабль привез на орбиту более 220 кг груза, прежде всего провиант и предметы первой необходимости, передает РИА «Новости».

Напомним, запуск корабля Starliner с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas V был осуществлен с 41-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде 19 мая в 18.54 по времени Восточного побережья США (20 мая в 01.54 мск). Это второй беспилотный испытательный запуск Starliner к МКС. Первый запуск завершился неудачей. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01.22 / Сторонники Порошенко заявили, что судье, который определяет меру пресечения для политика, стало плохо. В суде это не подтвердили

13.06.21 / Суд отправил акциониста Крисевича в СИЗО за стрельбу на Красной площади

10.08.21 / В Минобрнауки выразили готовность скорректировать рекомендации по вакцинации от COVID

26.08.20 / В НБУ объяснили, почему банк “Аркада” выводят с рынка

15.02.21 / Участники «Молодежки ОНФ» сварили уху на всю страну

24.11.21 / Более 10 млн украинцев полностью вакцинировались от COVID-19, в Украину прибыли американские катера Island для украинских ВМС. Главное за день

02.08.20 / Степанов рассказал, могут ли регионы не выполнять требования о карантине

08.03.21 / Секс-индустрия Бельгии пожаловалась на дискриминацию

08.02.21 / Подростки погасили Вечный огонь в Петербурге

10.05.21 / Жители и депутаты Ровенской области захватили храм УПЦ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика