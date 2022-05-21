США лишили авиакомпанию «Россия» экспортных привилегий

Минторг США заявил, что авиакомпания «Россия» нарушила экспортные ограничения, введенные против российского государства, в связи с чем лишена экспортных привилегий.

Американское ведомство издало приказ об отказе авиакомпании «в экспортных привилегиях в связи с продолжающимися нарушениями мер экспортного контроля против» России. Указывается, что решение вводится на 180 дней, но «может быть продлено», передает РИА «Новости».

Замглавы ведомства Алан Эстевес заявил, что США и их союзники хотят «лишить Россию возможности приобретать детали и ресурсы, необходимые ей для продолжения военной агрессии». Решение минторга США, по его словам, «способствуют соблюдению данных ограничений».

Министерство назвало свое решение «убедительным сигналом правительству» РФ «о том, что США сохраняют бдительность и без колебаний применят свои правоохранительные инструменты против российских юридических и физических лиц, которые нарушают закон».

В четверг Великобритания включила в свой санкционный список российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии».

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