 

Переговоры Китая с тихоокеанскими странами встревожили США

21.05.2022, 4:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китай ведет переговоры по заключению соглашений о безопасности как минимум еще с двумя тихоокеанскими странами, сообщили чиновники из США и союзных Вашингтону государств.

Сотрудник разведки страны – союзника США заявил, что одной из стран, с которой Пекин ведет переговоры является Кирибати. Соглашение «будет охватывать почти те же вопросы, что и с Соломоновыми островами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

В США отметили, что Китай и Кирибати обсуждали этот вопрос уже в течение нескольких лет. По мнению американского чиновника, Пекин хочет установить «стратегические позиции» в тихоокеанских островных государствах. В Госдепе заверили, что «очень серьезно» относятся к обеспокоенности по поводу соглашений в сфере безопасности, в том числе и с Кирибати. Как считают в госдепартаменте, Китай может вести переговоры также с Тонга и Вануату. Представитель ведомства сказал, что Китай, вероятно, предпринимает глобальные усилия по расширению мест, где он может действовать «военными или квазивоенными методами».

Однако представитель МИД Кирибати Майкл Фун опроверг, что правительство страны «обсуждает соглашение о безопасности с каким-либо партнером».

Напомним, премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах станет «красной линией» для Канберры и Вашингтона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02.22 / Путин: Необходимо, чтобы США серьезно отнеслись к требованиям РФ по безопасности

23.10.21 / Гордон: Сегодня в Украине идет методичная, планомерная, системная борьба со свободой слова. Обращаюсь к власти: не трогайте журналистов!

04.10.20 / В Минске протестующие вывели из строя два водомета, появилось видео

27.05.21 / Экономика: Российские банки готовятся заработать на падении доллара

04.01.21 / МИД РФ в Twitter ответил Помпео картиной «Отступление Наполеона из Москвы»

24.09.20 / Против Добровинского завели второе дисциплинарное производство

05.07.20 / Американский B-52 пролетел рядом с учениями китайских военных в Южно-Китайском море

06.08.21 / Тытыч: Суды успешно валят следствие по делам Майдана и освобождают подозреваемых

01.02.22 / Зеленский призвал украинцев не поддаваться «вирусу паники»

15.12.21 / Журналист Лесков призвал наказывать псевдоученых за мифы о ковиде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика