Переговоры Китая с тихоокеанскими странами встревожили США

Китай ведет переговоры по заключению соглашений о безопасности как минимум еще с двумя тихоокеанскими странами, сообщили чиновники из США и союзных Вашингтону государств.

Сотрудник разведки страны – союзника США заявил, что одной из стран, с которой Пекин ведет переговоры является Кирибати. Соглашение «будет охватывать почти те же вопросы, что и с Соломоновыми островами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

В США отметили, что Китай и Кирибати обсуждали этот вопрос уже в течение нескольких лет. По мнению американского чиновника, Пекин хочет установить «стратегические позиции» в тихоокеанских островных государствах. В Госдепе заверили, что «очень серьезно» относятся к обеспокоенности по поводу соглашений в сфере безопасности, в том числе и с Кирибати. Как считают в госдепартаменте, Китай может вести переговоры также с Тонга и Вануату. Представитель ведомства сказал, что Китай, вероятно, предпринимает глобальные усилия по расширению мест, где он может действовать «военными или квазивоенными методами».

Однако представитель МИД Кирибати Майкл Фун опроверг, что правительство страны «обсуждает соглашение о безопасности с каким-либо партнером».

Напомним, премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что возведение Китаем военной базы на Соломоновых островах станет «красной линией» для Канберры и Вашингтона.

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