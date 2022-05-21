 

Коттеджи подорожали на треть

21.05.2022, 4:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экономическая неопределенность вынуждает застройщиков либо отказываться от новых проектов, либо переносить сроки их реализации. На загородном рынке это приводит к дефициту предложения и, как следствие, росту цен.

Наиболее ощутимо подорожали домовладения. Средняя цена коттеджей за год выросла на треть, до 32 млн рублей. Таунхаусы подорожали еще больше, на 36%, в результате средняя цена сблокированного жилья достигла 22 млн рублей. Самый скромный рост продемонстрировала земля без подряда, так как именно этот сегмент регулярно пополняется новыми объектами. За год участки подорожали на 4%, до 3,8 млн рублей.

На участки без подряда, по данным «Инком», приходится 88% от всего предложения «загородки». Сейчас в продаже находится почти 32 тыс. лотов. Доля коттеджей составляет 9% (3,4 тыс. объектов), таунхаусов – 3% (1,1 тыс. лотов).

На большие скидки покупателям «загородки» рассчитывать пока не приходится. Средний дисконт составляет 5%.

Летом эксперты прогнозируют рост спроса на самую дешевую «загородку», землю без подряда ценой до 5 млн рублей, а также на готовые домовладения в поселках с инфраструктурой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12.21 / Мнение: Байден повелся на фейк?

02.01.22 / Мнение: Атомная энергия и природный газ – теперь “зеленые”

20.10.21 / Скандалы: Посадки в космосе куются на земле

03.02.22 / Мнение: Взаимный бан

29.12.21 / Бархат и оливково-зеленые расцветки: чего нам ожидать от моды 2022-го

27.03.22 / Мнение: Трансформер?

24.04.22 / Мнение: “Змей Горыныч” за работой

05.10.21 / Ученые из Сколково извинились за массовый сбой в работе интернета

02.03.22 / Марина Влади: «Остановите этот ужас!»

29.11.21 / Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика