WION – главы МИД стран БРИКС подтвердили приверженность интересам развивающихся стран

Министры иностранных дел стран БРИКС договорились о создании устойчивых и надёжных цепочек поставок для смягчения последствий пандемии коронавируса и украинского кризиса в интересах развивающихся стран, пишет WION. На встрече, прошедшей в формате видеоконференции, государства заявили о намерении добиваться взятия на себя развитыми странами обязательств в целях достижения климатической справедливости, а также обязались демонстрировать абсолютную нетерпимость к терроризму.

Вчера министры иностранных дел стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики — приняли участие в заседании, прошедшем в формате видеоконференции. Обзор основных заявлений.

Пять стран договорились не только добиваться социально-экономического восстановления от последствий пандемии, но и создавать устойчивые и надёжные цепочки поставок. Государства согласились с тем, что конфликт между Россией и Украиной привёл к резкому росту цен на энергоносители, продовольствие и другие товары. Они заявили о необходимости смягчения его последствий в интересах развивающихся стран.

Страны БРИКС неоднократно заявляли о своей приверженности соблюдению принципов суверенного равенства, территориальной целостности и международного права. Лидеры вновь указали на чрезвычайную важность выполнения всех этих обязательств.

Лидеры стран БРИКС также договорились прямо и единогласно поддержать реформу Совета Безопасности ООН в Совете Безопасности. Они также договорились добиваться взятия на себя развитыми странами твёрдых обязательств по выделению ресурсов в целях борьбы с изменением климата и климатической справедливости.

Государства обязались демонстрировать абсолютную нетерпимость к терроризму, особенно к трансграничному терроризму. Они заявили, что глобализованный и цифровизированный мир будет уделять должное внимание доверию и прозрачности. И, наконец, страны БРИКС подчеркнули важность целей устойчивого развития, к которым необходимо применять комплексный подход.

Встреча проходила под председательством министра иностранных дел Китая. Она предшествует саммиту БРИКС, который, вероятно, состоится в июне в формате видеоконференции. На прошлой неделе также состоялась встреча министров здравоохранения стран БРИКС. По итогам встречи страны БРИКС договорились о запуске системы заблаговременного предупреждения крупномасштабных пандемий.

Дата выхода в эфир 20 мая 2022 года.