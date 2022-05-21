 

Берлускони призвал Европу убедить Киев «принять вопросы Путина»

21.05.2022, 3:06, Новости дня
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Европе необходимо убедить Украину «принять вопросы Путина», чтобы «как можно скорее достичь мира», сообщил лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Берлускони призвал Европу «объединить усилия, чтобы выдвинуть мирное предложение для Путина и украинцев». По его мнению, Европа должна попытаться «убедить украинцев принять вопросы Путина».

Кроме того, он критически оценил заявления Великобритании и НАТО, не способствующие достижению мира, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

По словам Берлускони, отправка вооружений на Украину делает Италию соучастницей конфликта. «Если мы должны посылать оружие, то лучше бы это так не афишировать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на askanews.

Ряд крупных итальянских профсоюзов в пятницу устроили забастовку и шествия по городам, протестуя против правительственной политики по Украине и вовлечения страны в конфликт. Участники акций выступили «против отправки оружия на Украину и увеличения военных расходов».

Напомним, Берлускони считает, что ни у Европы, ни у мира нет лидеров, которые могли бы вести с президентом РФ Владимиром Путиным переговоры по ситуации вокруг Украины. Берлускони, который является евродепутатом, недавно голосовал за резолюцию Европарламента, осуждающую Россию за военную операцию на Украине и призывающую европейские правительства прекратить закупки российских энергоносителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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