 

Пресс-секретарь Пентагона Кирби перешел на работу в Белый дом

21.05.2022, 3:06, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден назначил пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби координатором совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям, сообщил Белый дом.

СМИ со ссылкой на источники сообщали накануне, что Кирби займет должность высокопоставленного специалиста по связям с общественностью в области внешней политики и будет связан с советом национальной безопасности США. Ожидается, что Кирби лишь в случае необходимости будет проводить брифинги вместо пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая в свою очередь недавно сменила на этом посту Джен Псаки, передает РИА «Новости».

Напомним, первый рабочий день Жан-Пьер на новом посту не прошел гладко. Журналисты обрушились на пресс-секретаря за неудачный, по их мнению, ответ на вопрос об экономике. Работающий с республиканцами пиар-менеджер Мэтт Уитлок предположил, что новый представитель Белого дома запуталась в заранее заготовленных тезисах и прочитала не тот. А старший научный сотрудник Манхэттенского института Брайан Ридл заявил, что на ответ Жан-Пьер было «мучительно смотреть».

Позднее американцы раскритиковали Жан-Пьер, которая объяснила высокие темпы американской инфляции «повышением цен Путина». Некоторые в шутку заметили, что ей пока удается не так убедительно врать, как это делала ее предшественница Дженнифер Псаки.

Жан-Пьер – чернокожая политическая активистка, лесбиянка, аналитик и экс-глава аппарата Камалы Харрис на выборах в 2020 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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