 

Жертвами удара Израиля по Сирии стали три человека

21.05.2022, 1:45, Новости дня
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Израильские вооруженные силы нанесли ракетный удар по сирийской провинции Дамаск, три человека погибли, сообщило минобороны Сирии.

Сирийский канал Al-Ikhbariya сообщал, что средства ПВО Сирии отразили атаку Израиля и сбили несколько израильских ракет. По данным Sham FM, в районе аэропорта Дамаска вспыхнул пожар, два рейса были отложены, передает РИА «Новости».

Позднее министерство обороны Сирии подтвердило, что «в 23.01 вечера пятницы (совпадает с мск) израильский противник совершил агрессию с помощью ракет «земля – земля» со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по некоторым пунктам на юге Дамаска». Средства ПВО Сирии «ответили на ракеты противника и сбили большинство из них», но израильские удары «привели к гибели трех человек». Кроме того, «нанесен некоторый материальный ущерб».

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Поставки из Ирана в Сирию сопровождаются ракетными атаками Израиля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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