Германия и Италия разрешили компаниям платить за газ в рублях

Власти Германии и Италии сообщили компаниям в своих странах, что те могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против России, сообщают информационные агентства.

Немецкие власти сообщили импортерам, что можно открывать счета без нарушения санкций. По словам источников Reuters, Берлин действовал в тесной координации с ЕС. Как сообщил источник, власти Италии тоже контактировали с Еврокомиссией, получив «разъяснения, как законно покупать российский газ». Подчеркивается, что это произошло до того, как Eni сообщила о начале процесса открытия счетов в Газпромбанке в рублях и евро, передает РИА «Новости».

Напомним, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что контракты с Газпромом на поставки газа, которые теперь должны оплачиваться в рублях, имеют около 54 компаний, половина из них уже открыла счета в Газпромбанке для оплаты в рублях. Как сообщал на прошлой неделе Bloomberg, рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа открыли 20 европейских компаний.

Австрийская нефтяная компания OMV подтвердила, что открыла счет в рублях в Газпромбанке для оплаты российского газа. Итальянская энергетическая компания Eni также сообщила, что начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке без изменения текущих контрактов.

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