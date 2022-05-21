 

Le Figaro – Макрон хочет изменить принцип голосования в ЕС, чтобы ввести санкции против России

21.05.2022, 1:05, Разное
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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил убрать принцип единогласия при голосовании в ЕС, чтобы иметь возможность таким образом обходить вето отдельных стран. В частности, сейчас из-за несогласия Венгрии европейские страны не могут принять новый пакет санкций против России. Но, как поясняет автор статьи в Le Figaro, изменить принцип голосования быстро не получится: это вопрос на долгие годы.


AP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы провести институциональную реформу в Европейском союзе: перевести принцип голосования с единогласного на правило большинства. Автор статьи в Le Figaro связывает это намерение с попыткой ЕС одобрить новый пакет санкций против России. «Остаётся лишь европейские соглашения пересмотреть», — пишет издание.

Европейские законы проходят процедуру голосования одновременно и в Европейском парламенте, и в Совете ЕС, который состоит из министров европейских стран. В случае если вопрос касается регулирования внутреннего рынка, то применяется принцип большинства: проголосовать за закон должны как минимум 15 из 27 стран — членов ЕС. В случае если вопрос более серьёзный: касается сфер обороны, внешней политики, налогов, расширения ЕС и так далее — то нужны голоса всех членов. Если убрать этот принцип, то удастся обойти и вето отдельных стран, например Венгрии, которая выступает против санкций в адрес России.

Чтобы изменить принцип голосования, нужно, чтобы Европейский совет созвал конгресс из представителей национальных парламентов, глав государств и правительств, Европарламента и Еврокомиссии. Этот конгресс изучит возможность реформирования основополагающего Лиссабонского договора 2007 года, передаст свои соображения межправительственной конференции. И только после ратификации нового договора всеми членами реформа вступит в силу.

То есть путь этот весьма непрост. Тем более что, например, во Франции, чтобы ратифицировать документ, ограничивающий национальный суверенитет, нужно менять Конституцию, а для этого необходимо либо проводить референдум, либо заручиться 3/5 поддержки конгресса. То же относится и к Германии. Из-за этих процедур значительно растягивается время, которое требуется для реформы.

Но переход к такому принципу голосования ещё и перевернёт всю систему работы европейских институтов. Если решения по поводу внешней безопасности, европейского права, соцзащиты будут приниматься большинством, это лишь увеличит число вопросов, вызывающих раздор в ЕС.

Например, Венгрия и Польша могут твёрдо выступить против любой либерализации в вопросе гомосексуальных браков, искусственного оплодотворения, суррогатного материнства и квот на мигрантов. Нидерланды уже высказывали недовольство планом по бюджету, Франция выступает против торговых ограничений. Наконец, 13 стран подписали воззвание против каких-либо конституционных реформ.

Макрона в его идее поддерживают Марио Драги, Урсула фон дер Ляйен и Франсуа Олланд. Но как бы то ни было, это дело на долгие годы, делает вывод Le Figaro.



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