Мнение: “Калына” и “Волына” снова вместе в российском плену

Подходит к концу капитуляция нацистов на "Азовстали".

1. По сообщениям военкора Ирины Куксенковой, сегодня в течение дня сдались "Калына" и "Волына". А совсем недавно она сообщила, что "Редис" тоже сдался (ждем подтверждающих фото или видео)

2. Общее число сдавшихся в плен солдат и офицеров противника сегодня уверенно превысило 2000 человек. Точное число узнаем наверное завтра.

3. На заводе еще осталось некоторое количество нациков, которые перед сдачей уничтожают ценное оборудование и различное имущество.

4. Процесс сдачи продолжится и завтра. Ходаковский утверждает, что на момент сдачи на "Азовстали" сидело больше людей, чем их блокировало в Мариуполе.

5. После завершения сдачи можно ожидать процесса зачистки местности и интересных экскурсий по подвалам "Азовстали",

6. С военной точки зрения история практически закончилась. Остался только вопрос сдачи оставшихся из подвалов и вопрос разных обменов, которые вбрасывает Украина.

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