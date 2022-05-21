 

Мнение: “Калына” и “Волына” снова вместе в российском плену

21.05.2022, 0:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Подходит к концу капитуляция нацистов на "Азовстали".

1. По сообщениям военкора Ирины Куксенковой, сегодня в течение дня сдались "Калына" и "Волына". А совсем недавно она сообщила, что "Редис" тоже сдался (ждем подтверждающих фото или видео)
2. Общее число сдавшихся в плен солдат и офицеров противника сегодня уверенно превысило 2000 человек. Точное число узнаем наверное завтра.
3. На заводе еще осталось некоторое количество нациков, которые перед сдачей уничтожают ценное оборудование и различное имущество.
4. Процесс сдачи продолжится и завтра. Ходаковский утверждает, что на момент сдачи на "Азовстали" сидело больше людей, чем их блокировало в Мариуполе.
5. После завершения сдачи можно ожидать процесса зачистки местности и интересных экскурсий по подвалам "Азовстали",
6. С военной точки зрения история практически закончилась. Остался только вопрос сдачи оставшихся из подвалов и вопрос разных обменов, которые вбрасывает Украина.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05.22 / Мнение: Будущее Запорожья с Россией

05.06.21 / Колеус в прихожей: комнатные растения защищающие от вредных испарений

17.01.22 / Какие появятся штрафы и сколько придется заплатить собственникам недвижимости в 2022 году

29.03.21 / Журналисты обнаружили лидера НОД Евгения Федорова в списке победителей лотереи «грин-карты»

27.06.21 / Совсем евреи с глузду съехали)))

25.07.20 / Дайджест британской прессы

20.08.20 / Подборка: Дела наши скорбные….

20.07.20 / Гигантские китайские моллюски захватили Волгу

30.12.21 / Лев, Козерог и еще 2 знака зодиака, которые почувствуют на себе влияние январского новолуния

10.08.21 / Звезда фильма “Добейся успеха” Элайза Душку стала мамой во второй раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика