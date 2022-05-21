 

Турция и Греция обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства

21.05.2022, 0:15, Новости дня
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МИД Греции осудил нарушение воздушного пространства турецкими истребителями, которые приблизились к греческому портовому городу Александруполис. Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич после этого заявил, что самолеты F-16 ВВС Греции нарушили турецкое воздушное пространство над Эгейским морем.

Как заявило греческое ведомство, турецкие истребители допустили беспрецедентное нарушение воздушного пространства, приблизившись к Александруполису на 2,5 морской мили. Греция заявила, что Анкара «подрывает сплоченность и непосредственные приоритеты НАТО, а также представляет явную угрозу» ЕС в «критический момент». Отмечается, что Александруполис «является ключевым транспортным узлом для усиления союзников». Порт используется НАТО для переброски танков и другой тяжелой боевой техники в страны Восточной Европы и на Украину.

Бильгич, в свою очередь, заявил, что 16 мая «самолеты F-16 ВВС Греции нарушили воздушное пространство» Турции западнее острова Гекчеада, а 17 мая – западнее Энеса. По его словам, турецкие ВВС «дали необходимый ответ на эти провокационные нарушения 18 мая в соответствии с правилами взаимности и взаимодействия», передает ТАСС.

Турция считает, что «Греция в очередной раз пытается настроить международную общественность против» Турции. Анкара «отвергает беспочвенные утверждения и обвинения» и «осуждает нарушения Грецией» турецкого воздушного пространства. Бильгич заявил, что Греции «необходимо прекратить свои провокационные действия в Эгейском море и серьезно подойти к процессу выстраивания доверия как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО, заседания которого она избегает уже год».

Напомним, обе страны стали членами НАТО еще 70 лет назад, причем тогда, в 1952 году, Турцию и Грецию приняли «одним пакетом». На прошлой неделе Эрдоган, комментируя принятие главного регионального оппонента Турции в НАТО, заявил, что альянс допустил «ошибку в связи с Грецией». «Вы знаете о поведении Греции в альянсе в отношении Турции. Второй ошибки совершать не хотим», – подчеркнул Эрдоган, имея в виду заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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