Видео: Идеи Греты Тунберг уничтожили целую страну
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Одно из богатейших государств Азии – Шри-Ланка – погрузилась в хаос и беспорядки, исчезли бензин, лекарства и элементарные продукты. Объявлен дефолт, полиция бессильна. Народ сжигает дома богатых и готовится физически голодать. Таким образом Шри-Ланка рассчитывается за чудовищный «зеленый эксперимент» в стиле Греты Тунберг, поставленный ее руководством.
Теги:
беспорядки
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климат
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экология
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Азия
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экономический кризис
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Южная Азия
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Дмитрий Бавырин
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Грета Тунберг
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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