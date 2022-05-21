Видео: Идеи Греты Тунберг уничтожили целую страну

Одно из богатейших государств Азии – Шри-Ланка – погрузилась в хаос и беспорядки, исчезли бензин, лекарства и элементарные продукты. Объявлен дефолт, полиция бессильна. Народ сжигает дома богатых и готовится физически голодать. Таким образом Шри-Ланка рассчитывается за чудовищный «зеленый эксперимент» в стиле Греты Тунберг, поставленный ее руководством.

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Дмитрий Бавырин

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Грета Тунберг

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