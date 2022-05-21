 

Видео: Идеи Греты Тунберг уничтожили целую страну

21.05.2022, 0:15, Новости дня
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Одно из богатейших государств Азии – Шри-Ланка – погрузилась в хаос и беспорядки, исчезли бензин, лекарства и элементарные продукты. Объявлен дефолт, полиция бессильна. Народ сжигает дома богатых и готовится физически голодать. Таким образом Шри-Ланка рассчитывается за чудовищный «зеленый эксперимент» в стиле Греты Тунберг, поставленный ее руководством.

Теги: 

беспорядки
,
климат
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экология
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Азия
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экономический кризис
,
Южная Азия
,
Дмитрий Бавырин
,
Грета Тунберг

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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