Венгрия предложила эмбарго на морские поставки российской нефти

Будапешт предлагает эмбарго на морские поставки российской нефти вместо наземных, чтобы экономики стран ЕС «продолжали работать», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Как сообщил Сийярто, если ЕС хочет «наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти, потому что они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство». По его словам, если государства ЕС решат сделать исключение в вопросе санкций для поставок по трубопроводам, то экономики стран сообщества «продолжат работать». «Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Сийярто подчеркнул, что экономика Венгрии «будет уничтожена без российского газа», а для «технологического преобразования предприятий» Венгрии «в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 млн евро». Общий объем необходимых инвестиций может составить около 1 млрд евро. По его словам, при отсутствии доступа к нефти из РФ Венгрии будет «физически невозможно» импортировать данный ресурс в достаточных объемах из других источников.

18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что обсуждаемый шестой пакет антироссийских санкций ЕС заблокирован. Шестой пакет санкций против РФ включает проект отложенного нефтяного эмбарго. Еврокомиссия обещает Венгрии компенсацию за отказ от российской нефти, однако республика при поддержке ряда других стран продолжает настаивать, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.

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