 

День Иоанна Богослова: что нельзя делать в православный праздник 21 мая

21.05.2022, 0:13, Разное
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История

Иоанн – один из 12 апостолов. Он единственный из учеников Иисуса Христа, кто умер естественной смертью. Богослов своими глазами видел воскрешение дочери Иаира и Преображение Христа. Именно Иоанна Иисус попросил проявить заботу к матери – Деве Марии.

Что нельзя делать 21 мая

В день Иоанна Богослова категорически запрещается ссориться и конфликтовать, общаться на неприятные для собеседников темы. Предки верили: если с кем-то серьезно поругаться, не скоро удастся помириться. Также не следует начинать ремонт, отправляться в путешествие и менять свою внешность.

ТрадицииВ этот православный праздник обычно пребывали в молитве. Верующие просили Бога о крепком здоровье – как для себя, так и для близких. Также они молили Господа защитить их от несчастных случаев. Кроме того, 21 мая мужчины занимались тяжелой хозяйственной работой, а женщины проводили время за приготовлением пищи и уборкой.

Приметы

  • Радуга в этот день обещает, что ближайшие дни будут ненастными.
  • Красноватый рассвет означает потепление.
  • Беспокойное поведение птиц объясняется усилением ветра.
  • Большое количество облаков предупреждает об ухудшении погоды.
  • После дождя в день Иоанна Богослова ждали хороший урожай грибов.


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