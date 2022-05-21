День Иоанна Богослова: что нельзя делать в православный праздник 21 мая

История

Иоанн – один из 12 апостолов. Он единственный из учеников Иисуса Христа, кто умер естественной смертью. Богослов своими глазами видел воскрешение дочери Иаира и Преображение Христа. Именно Иоанна Иисус попросил проявить заботу к матери – Деве Марии.

Что нельзя делать 21 мая

В день Иоанна Богослова категорически запрещается ссориться и конфликтовать, общаться на неприятные для собеседников темы. Предки верили: если с кем-то серьезно поругаться, не скоро удастся помириться. Также не следует начинать ремонт, отправляться в путешествие и менять свою внешность.

ТрадицииВ этот православный праздник обычно пребывали в молитве. Верующие просили Бога о крепком здоровье – как для себя, так и для близких. Также они молили Господа защитить их от несчастных случаев. Кроме того, 21 мая мужчины занимались тяжелой хозяйственной работой, а женщины проводили время за приготовлением пищи и уборкой.

Приметы