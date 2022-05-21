У отечности век есть множество причин: как бороться с этой проблемой

У отечности век есть множество причин. Мешки около глаз могут появляться из-за недосыпания, плача, избытка жидкости, неправильного питания. Иногда они связаны с генетикой или являются одним из симптомов различных заболеваний. В весенне-летний сезон отеки могут быть проявлением аллергии на цветение растений. В статье мы приведем несколько простых способов, которые помогут вам бороться с этой проблемой.

Холодный компресс

Приложите утром к векам холодный компресс. В этом качестве вы можете использовать охлажденные металлические ложки. Это старый и проверенный метод, эффективность которого подтверждается наукой.

Холодные компрессы особенно полезны при отечности, связанной с аллергическими реакциями. В сезон сенной лихорадки многие люди страдают не только от отеков век, но и от кашля, слезотечения, чихания. Это проявления аллергии. Холод помогает сузить кровеносные сосуды и уменьшить припухлость около глаз.

Пакетик зеленого чая

Кофеин входит в состав некоторых средств по уходу за кожей около глаз. Он успокаивает эпидермис и уменьшает отечность. Чтобы не тратиться на дорогостоящие сыворотки и кремы, возьмите использованный пакетик зеленого чая. Этот продукт тоже содержит кофеин.

Приложите к каждому глазу по пакетику зеленого чая. Подержите их 4-5 минут. Это поможет быстро убрать мешки около глаз. Перед использованием пакетик с чаем желательно охладить, это усилит его эффект.

Крепкий и продолжительный сон

Недосыпание – наиболее частая причина появления отеков век. При недостатке сна глаза становятся сухими и раздраженными. Это приводит к воспалению и отеку.

Старайтесь спать не менее 7-8 часов. Однако большое значение имеет не только количество, но и качество сна. Отключите гаджеты за час до отдыха и дайте себе время расслабиться. Положите под голову подушку, чтобы она была немного приподнята. Это способствует оттоку жидкости от лица.

Держите аллергию под контролем

Одной из причин отеков век может стать сенная лихорадка. Но припухлость глаз может быть вызвана и другими видами аллергии: на шерсть животных, пыль и различные химикаты.

При аллергии в организме высвобождается азотистое соединение – гистамин. Это вещество вызывает расширение кровеносных сосудов в глазах, что приводит к покраснению склер и отеку век. Нередко эта реакция сопровождается зудом.

Если вы страдаете подобными реакциями, то обратитесь к врачу. Он назначит вам антигистаминные препараты, которые необходимо регулярно принимать, чтобы держать аллергию под контролем.

Увлажнение изнутри и снаружи

Многие люди, столкнувшись с отеками глаз, стараются пить поменьше воды. Но это лишь усугубляет проблему. Обезвоживание вызывает задержку воды в организме. Чтобы избежать отечности век, необходимо ежедневно употреблять около 2 л жидкости.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Также необходимо увлажнять кожу около глаз. Когда она становится сухой и раздраженной, отеки увеличиваются. Чтобы избежать этого, следует регулярно наносить на веки сыворотку или увлажняющий крем.

Ограничьте потребление соли и сахара

Сокращение потребления соли поможет уменьшить отечность. Этот продукт задерживает жидкость в организме и способствует ее скоплению около глаз.

Также следует употреблять меньше сахара. Он провоцирует хроническое воспаление в организме, которое может сопровождаться отеками.

Не забывайте снимать макияж

Если вы забываете снимать макияж на ночь, то это может стать причиной появления отеков. Частицы подводки, туши и теней попадают в глаза и вызывают раздражение. Поэтому в конце дня необходимо тщательно удалять косметику.

При удалении макияжа нельзя тереть глаза. Следует выбирать мягкие очищающие средства, которые обеспечивают хорошее скольжение.

Уменьшите стресс

Стресс может быть косвенной причиной припухлости глаз. Он усиливает воспаление в организме, а также ухудшает сон. Это может способствовать появлению отеков.

Чтобы уменьшить уровень стресса, уделяйте время физическим и дыхательным упражнениям. Занятия йогой и медитативные практики также помогают снять эмоциональное напряжение.

Избегайте алкоголя и кофе

Как уже упоминалось, при отечности глаз нельзя допускать обезвоживания. Но не любая жидкость хороша для борьбы с припухлостью век. Следует избегать употребления алкоголя и кофе. Эти напитки усиливают обезвоживание и способствуют скоплению жидкости около глаз.

Заключение

Если у вас часто отекают веки, то обратите внимание на свой образ жизни и привычки. Существует много простых способов, помогающих уменьшить припухлость. Если же отечность долгое время не исчезает, несмотря на принятые меры, то следует посетить врача и проверить свое состояние здоровья.