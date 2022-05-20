 

NTD – рекордная инфляция заставляет британцев менять привычный образ жизни

20.05.2022, 23:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инфляция в Великобритании к апрелю выросла до 9% и стала самой высокой за последние 40 лет. Как передаёт NTD, экономисты ожидают, что она продолжит расти и к осени достигнет двузначной цифры. В таких условиях многие жители страны начинают понимать, что им придётся менять привычный образ жизни.

Торговец Чудри Амджад продаёт рыбу на рынке в Лондоне. Но в последние два месяца его бизнес умирает на глазах.

ЧУДРИ АМДЖАД, торговец: Нам просто не выжить. Работаю даром. Люди теперь не могут себе этого позволить.

У других рыночных торговцев ситуация не лучше. Хама Энин говорит, что его доходы уменьшились вдвое.

ХАМА ЭНИН, торговец: Растут цены на газ, электричество и всё остальное. Люди теперь покупают только самое необходимое.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, инфляция в стране к апрелю выросла до 9%. Она стала самой высокой за последние 40 лет. Причина — в скачке цен на энергоносители на оптовых рынках Европы. В итоге платежи за коммунальные услуги выросли в полтора раза. Также подорожали бензин и дизельное топливо. Растут цены на товары и услуги. А заработная плата повышается в два раза медленнее.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЛОНДОНА: Из-за инфляции невозможно жить так, как хочется. Я работаю, но большая часть зарплаты уходит на счета. Последние два месяца у меня не хватает денег. Это не очень хорошо. Мне пришлось устроиться на вторую работу, а теперь ищу третью.

Многие понимают, что образ жизни придётся менять.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЛОНДОНА: Раньше я заходила куда-нибудь перекусить. Теперь дважды подумаешь, потому что мне нужны деньги на нормальную жизнь и на хорошие продукты.

Британские экономисты ожидают, что инфляция продолжит расти и к осени достигнет двузначной цифры.

Дата выхода в эфир 19 мая 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07.20 / Служащим по призыву китайским солдатам далеко до прекрасно подготовленных индийских военных

27.01.22 / Россиянка украла из банка 26 миллионов рублей ради увеличения груди

08.02.22 / “Коктебель” готов нарастить поставки коньяка

02.04.22 / Мнение:

03.08.21 / Скандалы: Чужие миллионы не пахнут

25.01.22 / Анна Дзюба об уходе из дуэта Artik & Asti: “Я никого не бросала”

14.04.22 / Лицо как статус – Личное мнение

19.04.21 / Песня со словами «Не нужен мне берег турецкий» стала новым гимном Ростуризма

13.03.22 / Княгиня Монако Шарлен воссоединилась с семьей после нескольких месяцев лечения в Швейцарии

27.07.21 / Свадьба Китти Спенсер и Майкла Льюиса: необычный торт, фейерверк, Мэй Маск и Пикси Лотт в числе гостей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика