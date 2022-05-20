NTD – рекордная инфляция заставляет британцев менять привычный образ жизни

Инфляция в Великобритании к апрелю выросла до 9% и стала самой высокой за последние 40 лет. Как передаёт NTD, экономисты ожидают, что она продолжит расти и к осени достигнет двузначной цифры. В таких условиях многие жители страны начинают понимать, что им придётся менять привычный образ жизни.

Торговец Чудри Амджад продаёт рыбу на рынке в Лондоне. Но в последние два месяца его бизнес умирает на глазах.

ЧУДРИ АМДЖАД, торговец: Нам просто не выжить. Работаю даром. Люди теперь не могут себе этого позволить.

У других рыночных торговцев ситуация не лучше. Хама Энин говорит, что его доходы уменьшились вдвое.

ХАМА ЭНИН, торговец: Растут цены на газ, электричество и всё остальное. Люди теперь покупают только самое необходимое.

По данным Национальной статистической службы Великобритании, инфляция в стране к апрелю выросла до 9%. Она стала самой высокой за последние 40 лет. Причина — в скачке цен на энергоносители на оптовых рынках Европы. В итоге платежи за коммунальные услуги выросли в полтора раза. Также подорожали бензин и дизельное топливо. Растут цены на товары и услуги. А заработная плата повышается в два раза медленнее.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЛОНДОНА: Из-за инфляции невозможно жить так, как хочется. Я работаю, но большая часть зарплаты уходит на счета. Последние два месяца у меня не хватает денег. Это не очень хорошо. Мне пришлось устроиться на вторую работу, а теперь ищу третью.

Многие понимают, что образ жизни придётся менять.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЛОНДОНА: Раньше я заходила куда-нибудь перекусить. Теперь дважды подумаешь, потому что мне нужны деньги на нормальную жизнь и на хорошие продукты.

Британские экономисты ожидают, что инфляция продолжит расти и к осени достигнет двузначной цифры.

Дата выхода в эфир 19 мая 2022 года.