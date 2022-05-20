 

Frankfurter Allgemeine – Германия подала в суд на Италию из-за требований репараций

20.05.2022, 23:40, Разное
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Германия подала иск в Международный суд Организации Объединённых Наций с требованием запретить итальянским судам требовать от неё выплаты репараций за военные преступления нацистского режима в годы Второй мировой войны, пишет Frankfurter Allgemeine. Схожий иск уже был удовлетворён судом в Гааге в 2012 году, но, по мнению Берлина, всё это время Рим был недостаточно последователен в соблюдении предписаний, а временами играл в «опасную игру», рассказывает немецкое издание.


AP

Германия предприняла нестандартный шаг, подав иск в Международный суд Организации Объединённых Наций на другую страну ЕС, а именно Италию, пишет Frankfurter Allgemeine. С момента основания юридического органа в 1945 году Берлин поступал так только пять раз. При этом последний процесс был в 2008 году: тогда Берлин тоже судился с Римом.

В этот раз немецкие власти хотят добиться того, чтобы итальянские суды не принимали у себя в стране иски от жертв военных преступлений Германии в годы Второй мировой войны и итальянских цвангсарбайтеров, то есть тех, кого нацистский режим заставлял работать по принуждению. Схожий иск уже было удовлетворён судом в Гааге в 2012 году, но, по мнению Берлина, всё это время Рим был недостаточно последователен в соблюдении предписаний.

Немцы поспешили подать иск, потому что 25 мая один суд в Риме должен был принять решение по поводу удовлетворения репарационных претензий жертв немецкой оккупации Италии в период с 8 сентября 1943 года по 8 мая 1945. Речь шла о принудительной продаже с аукциона недвижимой собственной Германии в Риме. Под угрозой оказались земельные участки и строения, принадлежащие немецким школам, Гёте-институту, Германскому археологическому институту, а также Германскому историческому институту.

Происходящее выглядело как обострение давнего конфликта, но в действительности это «опасная игра», в которую играют Берлин и те силы в Италии, которые заинтересованы в скорейшей выплате репараций, объясняет издание. Подозрительно, что уже через день после того, как немецкое правительство 29 апреля подало иск, итальянское правительство приняло декрет-закон, который предписывает судам отменить прежние решения относительно принудительных мер и в будущем не принимать никаких мер против немецкой недвижимости на территории Италии, которая используется в некоммерческих целях. В Риме заявили, что не хотят портить двусторонние отношения и допустить, чтобы эта ситуация негативно повлияла на сотрудничество двух стран в рамках нового «плана действий», согласованного ранее канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги. В качестве ответной меры 1 мая Берлин отозвал часть своего иска.

Дискуссия о выплате репараций 650 тыс. итальянским солдатам, подвергшимся интернированию, то есть принудительному задержанию и отправке в Германии на работу на предприятиях оборонной промышленности, идёт уже со второй половины 90-х годов XX века. В большинстве случаев разговоры так ни к чему и не привели. В рамках немецко-итальянского соглашения о репарациях от 1961 года компенсацию получили только те итальянцы, которые находились в концентрационных лагерях. На интернированных же выплаты не распространялись, потому что, с точки зрения международного права, они считаются военнопленными, хотя позже лето 1944 года национал-социалистический режим и присудил им статус цивильарбайтеров, то есть «гражданских работников». При этом, по сравнению со всеми остальными цвангсарбайтерами из Западной Европы, как раз итальянцы пострадали сильнее всего, отмечает издание. По имеющимся подсчётам, в период с сентября 1943 по май 1945 года умерло 50 тыс. интернированных военнослужащих Италии.

То обстоятельство, что репарации им не были выплачены, привело к волне исков со стороны жертв национал-социализма. В 2004 году кассационный суд в Риме, то есть высший гражданский и уголовный суд Италии, признал такие иски законными. С этого момента и начался дипломатический конфликт между Берлином и Римом. При этом в случае серьёзных нарушений норм международного права государственный иммунитет не действителен, заключает издание.



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