Мнение: Автобусная держава, доля Рено за 2 рубля и простой АвтоВАЗа

1. Россия в 2021 году вышла на четвёртое место в мире по производству тяжёлых (не микро-) автобусов, обогнав по выпуску этих машин весь Евросоюз (в старом составе, включая Великобританию). Впереди нас по выпуску автобусов только Китай, Индия и Бразилия. И пока у нас продолжается автобусный подъём, в западных странах, напротив, отрасль пришла в упадок:

https://genby.livejournal.com/987303.html

Раньше автобусы производили все уважающие себя страны. Но в 2008 исчезли ( обанкротились перенесли производство в другие страны) американские производители автобусов. В 2011 исчезли французские немецкие и шведские производители. За всю Европу теперь трудится Польша и Чехословакия. Другие мировые производители сильно снизили свое производство. Общее производство упало до цифр начала века. Но если в начале века Китай почти не производил автобусов, то теперь, за вычетом Китая, автобусов стали делать вдвое меньше.

2. Французы ушли из российского автопрома, но забрали с собой золотой ключик, который даст возможность им вернуться:

https://lenta.ru/news/2022/05/16/dvarub/

Российские активы Renault перешли в собственность государства за символическую сумму в два рубля. Источники The Wall Street Journal рассказали, что покупатель заплатил и за долю в «АвтоВАЗ», и за московский завод по рублю. При этом у Renault останется опцион на обратный выкуп в течение шести лет.

В самой компании отметили, что решение передать активы было сложным, однако не стали уточнять детали сделки. «Мы сделали ответственный выбор, затронувший 45 тысяч наших работников в России, одновременно сохранив показатели группы и возможность вернуться в страну в будущем, в ином контексте», — сказал генеральный директор Renault Лука де Мео.

Ранее в понедельник, 16 мая, стало известно, что активы группы Renault в России перешли в государственную собственность. Доля в «АвтоВАЗе» (67,69 процента) передана предприятию НАМИ, которое подведомственно Минпромторгу, а завод «Рено Россия» отошел правительству Москвы.

Как видно, во Франции рассчитывают, что нынешнее противостояние России с Западом продлится не больше шести лет. Для справки, именно столько длилась Вторая мировая война — с 1 сентября 1939 по 2 сентября 1945 г.

3. Общий срок простоя АвтоВАЗа из-за нехватки автокомпонентов уже превысил один месяц:

https://lenta.ru/news/2022/05/18/vazzz/

Работа основного производства заводов «АвтоВАЗа» не возобновится на следующей неделе. Компания продлила простой, который должен был закончиться 20 мая, до 27-го числа. Об этом сообщается в группе профсоюзной организации предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Причиной такого решения названа нехватка комплектующих. Оно не касается только сотрудников, которые задействованы на неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности заводов, изготовлении запасных частей и работах над новыми проектами. Для всех остальных предусмотрена компенсация в размере двух третей от средней заработной платы.

Фактически «АвтоВАЗ» находится в таком режиме с 4 апреля с недельным перерывом. Компания отправила сотрудников в плановый отпуск до 24 апреля, надеясь к этому моменту накопить достаточно комплектующих для полноценного производства. Однако деталей хватило только на неделю работы, после чего предприятие всякий раз продлевает режим простоя.

Российский автопром рискует стать одной из наиболее пострадавших отраслей из-за западных санкций. В позитивном сценарии за несколько месяцев заводы наладят альтернативные поставки зарубежных компонентов и развёрнут дополнительное собственное производство. В менее позитивном сценарии выпуск автомобилей в России сократится, и крупный кусок рынка займут китайцы.

Впрочем, даже если санкции и вправду затянутся на 6 лет, ситуация будет сглажена нынешними тенденциями по отказу значительной части россиян от личного автомобиля. Более 15% работников уже работают на удалёнке, народ массово пересаживается на сверхдешёвое по мировым меркам такси, а также на милые сердцу урбанистов велосипеды, электросамокаты и автобусы.

Так что транспортного кризиса в России в любом случае не будет. Вопрос в том, как сохранить в автоотрасли рабочие места.