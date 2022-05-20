Мнение: “Азовсталь” все

20 мая стало последним днем сражения за Мариуполь и "Азовсталь".

1. Шойгу доложил Путину, что сегодня сдались последние нацики на "Азовстали" и территория завода перешла под контроль наших войск. 20 мая была поставлена точка.

2. Общее число пленных составило 2439 человек. Из них за последние сутки сдались 531. "Калына", "Волына" (видео уже есть) и "Редис" в плену (вывезли на бронеавтомобиле, опасаясь самосуда над ним).

3. Российские войска уже берут под контроль подвальные помещения "Азовстали", которые сейчас будут внимательно изучать. Уверен, нас ждет еще немало интересных сюжетов, не говоря уже о показаниях нацистских боевиков, которые будут ждать трибунала в Донецке.

4. Про каких-либо иностранных генералов, о которых ходили разные слухи, пока никакой информации нет. Нет пока подробностей и про различных наемников, которые там наверняка были.

5. Украинских солдат на побережье Азовского моря больше нет. Как собственно и Украины. Азовское море 20 мая стало внутренним морем России. Как заявляли сами нацики – не будет Мариуполя, не будет Украины. Спорить с ними в этом вопросе не буду.

6. Мариуполь с сегодняшнего дня окончательно стал тыловым городом, которому предстоит мучительное восстановление после 3 месяцев боев. Уверен, что город будет постепенно восстановлен. У России есть опыт восстановления Грозного и Крыма.

7. Можно ожидать активизации работ по восстановлению железнодорожного и автомобильного сообщения с Крымом с Ростовского направления. Сухопутный коридор в Крым, о котором так долго говорили большевики, готов

8. По итогам всей обороны Мариуполя Украина де-факто лишилась 15-20 тысячной группировки войск. Это крупнейшее военное поражение Украины, существенно превосходящее по размерам Дебальцево и Иловайск вместе взятые. Одних только пленных в ходе боев было взято около 4,5 тыс. Количество убитых, раненых и пропавших без вести еще предстоит подсчитать.

—