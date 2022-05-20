 

Скандал в Каннах – Личное мнение

20.05.2022, 23:00, Разное
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Бывшая участница публичной трансляции Дома 2 попала в неприятную ситуацию. Вот уже 10 лет мадам Кактус-Боня прорывается постоять на красной дорожке Каннского фестиваля, считая это почему-то престижным:


Фото: Соцсети

Насколько я знаю, в Каннах есть такая услуга для туристов и населения — любой может вырядиться и попозировать. Правда, это не гарантирует, что ты кого-то заинтересуешь платьем, которое взяла напрокат.

Например, Кактус-Боня так и не может привлечь внимание фотографов, хоть и пытается уже десять лет.

Однако, интрига этого года в другом.

Мадам Кактус-Боня сообщила, что на неё накинулись обыватели. Чего это вдруг пустили на фестиваль россиянку?

Резидентка Монако тут же слила все свои принципы — оказывается, никакая она не пропутинка, а зеленовка:

«Почему они не отмечают меня на снимках, где я с Зеленским в одном кадре играю в кино?», — возмутилась мадам Кактус-Боня в интервью жёлтой прессе.

Не мытьём, так катаньем Боня всё-таки сумела привлечь внимание 2-3 человек из соцсетей. Десять лет она топталась на красной дорожке просто так, но помогла международная ситуация.

Теперь Кактус-Боня пытается усидеть на двух стульях. За кого она?

Источник: Лена Миро



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