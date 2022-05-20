 

Неонацисты заминировали мост через Десну в Черниговской области

20.05.2022, 22:51, Новости дня
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Националисты планируют взорвать мост через реку Десну в Черниговской области и обвинить в этом российскую сторону, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Вблизи села Шестовица Черниговской области украинские неонацисты заминировали автомобильный мост через реку Десну, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию цинично обвинить Вооруженные силы РФ в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры», – передает ТАСС слова генерала.

Ранее сообщалось, что ВСУ в городе Гуляйполе Запорожской области занимаются мародерством, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах местных жителей. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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