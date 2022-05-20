 

Пентагон открестился от планов «уничтожения Черноморского флота»

20.05.2022, 22:51, Новости дня
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг заявления украинской стороны о том, что в США якобы «готовят план уничтожения Черноморского флота».

О подобных планах, которые якобы имеются у Вашингтона, сообщил в соцсетях советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Также Геращенко заявил, что США обсуждают поставки Украине «мощного противокорабельного оружия». Кирби, услышав соответствующий вопрос на брифинге, попросил журналистов: «Повторите еще раз». После он ответил: «Так, я могу с определенностью сказать вам, что это неправда», – передает ТАСС.

Кирби также заявил, что «главная потребность, которую продолжают подчеркивать украинцы, – это огневые средства поражения большой дальности». Он сообщил, что США «содействуют им в получении систем <…> огневого поражения большой дальности». Однако США хотели бы избежать дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины, поскольку «эскалация, разумеется, не пошла бы во благо народу Украины, региону», а также интересам Вашингтона и «российскому народу», сообщил Кирби. Он заверил, что США «отслеживают обстановку и имеющиеся угрозы, четко памятуя об управлении эскалацией».

Однако, составляя новые пакеты военной помощи, США прежде всего учитывают потребности ВСУ, задают Киеву вопрос о том, что ему необходимо в первую очередь, сказал Кирби. США хотят обеспечить ВСУ преимущество «на поле боя» и вследствие этого усилить позиции Киева на переговорах с Москвой.

Напомним, в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.

Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников. Белый дом заявил, что глава американского государства Джо Байден недоволен утечками информации, после которых СМИ заявили, что США предоставили Украине разведданные о крейсере «Москва». По мнению Байдена, утечки «преувеличивают роль» США, «отражают ее неверно» и при этом «преуменьшают роль Украины».

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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