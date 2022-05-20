 

Мнение: Штраф за татуировку

20.05.2022, 22:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Алишера Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков (ст. 6.13 ч. 1.1 КоАП РФ).

Набережночелнинский городской суд Татарстана разглядел пропаганду наркотиков в татуировках репера.

Первоначально челнинская полиция возбудила административное дело по заявлению «доброжелателя по факту якобы имевшей место пропаганды наркотиков в песнях» – рассказал адвокат рэпера Сергей Жорин:

– Однако, после того как в ходе расследования было установлено, что в текстах нет пропаганды, полицейские нашли ее в татуировках. И тут на помощь пришли ботаники, которые провели экспертизу и установили сорт растения, изображенного на груди музыканта.

Весело живем, однако… Невольно может возникнуть твердое оценочное суждение, что полицейские и судьи находятся под воздействием того, за что оштрафовали Моргенштерна. Или я не прав?

Фотография оштрафованного ( с прикрытой татуировкой на груди)  отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11.21 / Жителю Тулы по ошибке выдали QR-код от алкоголизма

03.03.22 / Мнение: “Это нам только на руку”

29.01.22 / Амурский тигр, выпущенный на волю в Хабаровском крае, мигрировал в район Рублево-Успенского шоссе

03.02.21 / Дочь Романа Абрамовича Софья рассказала о предстоящей свадьбе

02.12.21 / Сборная Украины по русофобии проиграла сборной РФ в финале Чемпионата мира в Литве

03.09.20 / Откуда, чёрт возьми, взялся этот мячик?!

13.07.20 / В США покончил с собой 27-летний внук Элвиса Пресли

13.02.22 / Доказана важность дневного сна для человека

26.04.22 / Больше чеснока в рационе и прохладный душ для тонуса: несколько секретов красоты француженок

07.07.20 / Скандалы: «Кадиллак» довел Дениса Бетлея до цугундера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика