Мнение: Штраф за татуировку

Алишера Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков (ст. 6.13 ч. 1.1 КоАП РФ).

Набережночелнинский городской суд Татарстана разглядел пропаганду наркотиков в татуировках репера.

Первоначально челнинская полиция возбудила административное дело по заявлению «доброжелателя по факту якобы имевшей место пропаганды наркотиков в песнях» – рассказал адвокат рэпера Сергей Жорин:

– Однако, после того как в ходе расследования было установлено, что в текстах нет пропаганды, полицейские нашли ее в татуировках. И тут на помощь пришли ботаники, которые провели экспертизу и установили сорт растения, изображенного на груди музыканта.

Весело живем, однако… Невольно может возникнуть твердое оценочное суждение, что полицейские и судьи находятся под воздействием того, за что оштрафовали Моргенштерна. Или я не прав?

Фотография оштрафованного ( с прикрытой татуировкой на груди) отсюда

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