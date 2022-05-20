Мнение: Штраф за татуировку
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Алишера Моргенштерна оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков (ст. 6.13 ч. 1.1 КоАП РФ).
Набережночелнинский городской суд Татарстана разглядел пропаганду наркотиков в татуировках репера.
Первоначально челнинская полиция возбудила административное дело по заявлению «доброжелателя по факту якобы имевшей место пропаганды наркотиков в песнях» – рассказал адвокат рэпера Сергей Жорин:
– Однако, после того как в ходе расследования было установлено, что в текстах нет пропаганды, полицейские нашли ее в татуировках. И тут на помощь пришли ботаники, которые провели экспертизу и установили сорт растения, изображенного на груди музыканта.
Весело живем, однако… Невольно может возникнуть твердое оценочное суждение, что полицейские и судьи находятся под воздействием того, за что оштрафовали Моргенштерна. Или я не прав?
Фотография оштрафованного ( с прикрытой татуировкой на груди) отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет