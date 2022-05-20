 

Шойгу доложил Путину о полном освобождении территории «Азовстали» и Мариуполя

20.05.2022, 21:59, Новости дня
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Территория комбината «Азовсталь», которая находилась под контролем боевиков нацформирования «Азов», полностью освобождена, об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.

«О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполя от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину», – сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Сама же территория комбината, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования «Азов», полностью освобождена, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Подземные сооружения «Азовстали» в Мариуполе перешли под контроль ВС России, всего сдались в плен 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ.

Напомним, в конце апреля Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков позже заявил, что сделано это, исходя из гуманитарных соображений, чтобы заблокировать промзоны и разрешить выходить оттуда только гражданским, а также сложившим оружие военным.

Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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