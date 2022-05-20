 

Главу нацистов «Азова» пришлось спасать от расправы со стороны мариупольцев

20.05.2022, 21:59, Новости дня
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Командир нацистов полка «Азов» из-за ненависти мариупольцев был вывезен с территории «Азовстали» в бронеавтомобиле, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Так называемый командир нацистов «Азова» из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле», – цитирует его ТАСС.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские боевики в городе Гуляйполе Запорожской области занимаются мародерством, избивают и обвиняют в пророссийских взглядах местных жителей.

В пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь», которая находилась под контролем боевиков нацформирования «Азов», полностью освобождена.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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