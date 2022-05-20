Мнение: О возврате России к катастрофе «лихих 1990-х»… Зачем?

Они хотели вернуть страны и народ в «счастливые времена» Советского Союза, когда солнце светило ярче, трава была зеленее, а газировка с сиропом стоила всего три копейки. Но по факту пока удался лишь возврат к «лихим 1990-м». И в первую очередь — по тяжести последствий.

Ну и сам подбирающийся #кризис, которого пока ещё не осознают большинство россиян, по масштабам ожидается ничуть не меньше.

Об этом заявляет не какой-то там «диванный» паникёр, а человек, безусловно, грамотный и хорошо информированный. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов. По его оценке, #Россия оказалась в области перемен, которые с точки зрения масштабов изменений не видела с 1990-х годов.

Понятно, что сегодня российский чиновник не может говорить прямо и называть происходящее «ж***ой». Но про факту — она и есть. Даже если называть её «новыми условиями».

Новые условия — это в первую очередь ограничения на движение капитала, пояснил Кирилл Тремасов. Второе новое условие — это масштабная и, по-видимому, продолжительная трансформация экономики, которая началась в ответ на санкционные ограничения, продолжил экономист ЦБ. И третье — повышенная неопределённость внешних условий, которые приходится учитывать при построении прогнозов и принятии решений.

Что это значит в переводе на понятный русский язык? #Россия фактически отрезана не только от мирового финансового рынка, но и от всей системы международных расчётов в долларах и евро. В такой ситуации внешняя торговля возможна лишь в очень ограниченных объёмах и по «серым» схемам с ограниченным кругом стран. И это означает глубокий кризис во множестве отраслей российской экономики, прямо или косвенно завязанных на экспорт-импорт. А хвалёное «импортозамещение», как честно признал сенатор Андрей Клишас, фактически провалилось полностью.

Теперь «мы все с вами оказались в области перемен, перемен достаточно глобальных, наверное, которых с 1990-х годов мы не видели по масштабам изменений», сухо констатировал Кирилл Тремасов. Но «перемены 1990-х» — это, прежде всего, грандиозный обвал выпуска во всей экономике. Его ещё называют «трансформационным кризисом» — деликатно. Ну и сейчас говорят о «трансформации». Масштабы которой обещают ничуть не меньше.

И в довершение всего, неизвестно, когда всё это кончится. Но явно не в обозримом будущем. Так что нынешняя начавшаяся «трансформация» — это надолго. Минимум лет на десять. И сложностей будет ничуть не меньше, чем в 1990-е, это уже очевидно.

Но тогда хотя бы у людей было понимание, зачем это всё. Чего ради нужно стискивать зубы и «терпеть». А теперь…

Вот теперешняя ломка, жертвы, бедность, нищета — они зачем?

Кто даст вразумительный ответ?

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