 

Мнение: Российские войска уходят из Сирии

20.05.2022, 21:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ну вот, дождались. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сложились вместе все факторы – и Эрдоган перекрыл проливы, и войск на Украине критически не хватает – и всё, наконец, финита.

“Россия уходит, оставляя в Сирии авиабазы, на которых дислоцировались подразделения «второй армии мира». Речь идет о:
«Хмеймиме»,
«Камышлы»,
«Дир аз-Зуре»,
«Т4».
Войска, стоявшие на данных объектах, отправятся на украинский фронт. Об этом говорили давно. Предположения делали и политологи, и военные обозреватели, так что «тихий» уход россиян из зоны сирийского конфликта, где, по сути, армию обкатывали в боевых действиях, был лишь вопросом времени. Как сказал Рэмбо: My war is over. Дальше сами.
Источники Debka уверяют, что РФ отдает базы КСИР и «Хизбалле». На первый взгляд, информация кажется бредом, ведь единственное, кому могут переданы объекты – это режим Асада, который и защищала Россия в Сирии все эти годы. Но давайте вспомним, что не так давно базу Махин, что восточнее Хомса, передали как раз КСИР. Это, кстати, крупнейшая сирийская база с 25 арсеналами оружия и боеприпасов.
И хотя формально все это подконтрольно Асаду, точнее боевым соединениям, которые ему лояльны, но де-факто на тех объектах, включая Т4, есть склады у проиранских и непосредственно иранских сил”.

То есть Путин бросает всё, “что нажито непосильным трудом”, и отдает всё даже не Асаду, а Ирану. Получается, что на Иран, собственно, РФ всё это время там и воевала. Теперь опупея закончилась, и РФ просто убирается оттуда, поджав хвост, как СССР в свое время из Афганистана.

Без толку, без цели. Самое время задать вопрос – а что это вообще было? Какую “миссию” выполняла Россия в Сирии? Зачем? Спрашивать, правда, некому, российское политическое поле – выжженный ландшафт, по которому бродят бессмысленные растерянные дебилы. “А? Чо? Какая Сирия? Где?”

Да нигде, идиоты.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09.20 / Для снижения цен на билеты в эконом-классе «Аэрофлота» появится гравитационный туалет

10.08.20 / «Вы видели, чтобы в Великобритании королеву выбирали?» Лукашенко назвал своих противников «кучкой людей, зажравшихся демократией»

18.04.22 / Я злюсь. Я боюсь. – Личное мнение

21.02.22 / 12 вариантов, куда пойти на ужин в День защитника Отечества

14.05.22 / Собянин: заявки на лучшее праздничное оформление подали 386 объектов торговли и услуг

01.10.21 / «Не повторим ошибок прошлого»: новый канцлер ФРГ приказал всем ефрейторам сбрить усы

05.08.20 / Частный джет и компания дорги: Елизавета II и принц Филипп прилетели в Балморал

05.04.22 / СМИ: Кортни Кардашьян и Трэвис Скотт поженились в Лас-Вегасе сразу после “Грэмми”

14.01.22 / Е-mail-минеры

18.07.20 / Поцелуи через маску и смех на всю улицу: Кара Делевинь и Маргарет Куэлли в Лос-Анджелесе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика