Мнение: Российские войска уходят из Сирии

Ну вот, дождались. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сложились вместе все факторы – и Эрдоган перекрыл проливы, и войск на Украине критически не хватает – и всё, наконец, финита.

“Россия уходит, оставляя в Сирии авиабазы, на которых дислоцировались подразделения «второй армии мира». Речь идет о:

«Хмеймиме»,

«Камышлы»,

«Дир аз-Зуре»,

«Т4».

Войска, стоявшие на данных объектах, отправятся на украинский фронт. Об этом говорили давно. Предположения делали и политологи, и военные обозреватели, так что «тихий» уход россиян из зоны сирийского конфликта, где, по сути, армию обкатывали в боевых действиях, был лишь вопросом времени. Как сказал Рэмбо: My war is over. Дальше сами.

Источники Debka уверяют, что РФ отдает базы КСИР и «Хизбалле». На первый взгляд, информация кажется бредом, ведь единственное, кому могут переданы объекты – это режим Асада, который и защищала Россия в Сирии все эти годы. Но давайте вспомним, что не так давно базу Махин, что восточнее Хомса, передали как раз КСИР. Это, кстати, крупнейшая сирийская база с 25 арсеналами оружия и боеприпасов.

И хотя формально все это подконтрольно Асаду, точнее боевым соединениям, которые ему лояльны, но де-факто на тех объектах, включая Т4, есть склады у проиранских и непосредственно иранских сил”.

То есть Путин бросает всё, “что нажито непосильным трудом”, и отдает всё даже не Асаду, а Ирану. Получается, что на Иран, собственно, РФ всё это время там и воевала. Теперь опупея закончилась, и РФ просто убирается оттуда, поджав хвост, как СССР в свое время из Афганистана.

Без толку, без цели. Самое время задать вопрос – а что это вообще было? Какую “миссию” выполняла Россия в Сирии? Зачем? Спрашивать, правда, некому, российское политическое поле – выжженный ландшафт, по которому бродят бессмысленные растерянные дебилы. “А? Чо? Какая Сирия? Где?”

Да нигде, идиоты.