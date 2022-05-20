Хотеть быть худой — старомодно – Личное мнение

Виктория Бекхэм заявила, что хотеть быть очень худой — старомодно. И в этом она совершенно права.



Фото: Соцсети

Сама Бекхэм всегда худая. Я всегда худая. Но думаю, я понимаю, в чём её месседж, и его разделяю.

Никто тут не топит за бодипозитив и не призывает разожраться до центнера. Хотите? Дело ваше. Вот я не хочу, но при этом в списке моих желаний пункт «Быть худой» не значится. Устремления у меня помасштабнее будут.

Я считаю, что хотеть быть худой — слишком мелкое желание, слишком микроскопическая цель для женщины 21 века.

Ваши амбиции должны быть выше, чем быть симпатичными куколками на тонких ножках, самооценка которых базируется на отношении к вам мужчин.

Хочешь быть полной — твоё полное право! Хочешь греметь костями — греми на здоровье! Это твоё и только твоё решение, на которое не должны влиять ни стандарты, понятно кем и зачем установленные, ни предпочтения мужских пиписек.

Ты пришла в этот мир не реализовывать эротические фантазии мужиков, а реализовать свои амбиции. Ты — больше, чем тело. Намного больше. И способна на достижения гораздо более значительны, чем влезть в размер ХS. Хоти большего! От себя и для себя, вне зависимости от того, какого ты размера.

Это раньше, чтобы жить в достатке, нужно было либо в нём родиться, либо выйти замуж за богатого. Сегодня ты сама можешь стать богатой, если тебе это нужно. Сама можешь стать влиятельной. Сама можешь стать успешной.

Это раньше, если женщина и могла в чём-то реализоваться, так это только в своей анатомии.

Нам повезло больше: в наше время у нас необходимости быть придатками к мужикам. Лапоньки, вы можете и должны хотеть большего, чем быть приятного им размера.

Будьте приятного себе размера и ставьте перед собой амбициозные цели. Мужчины делают именно это, а вы, в большинстве своём, пока мелко плаваете.

Ваши цели не должны сводиться к маникюру, ужину и жопе того размера, который нравится мужу. А если дело обстоит пока так, то мне за вас очень обидно.

Какие у вас цели по жизни? Озвучьте, пожалуйста. Только честно.

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