 

Мужчина выкрал ребенка у бывшей жены и отказался отдавать: Новый поворот в скандале

20.05.2022, 21:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам психолога Натальи Суздальцевой, ситуация, скорее всего, сильно травмировала ребенка. “То, что уже случилось с Димой – будет причиной его поддерживающей терапии с психологами всю жизнь”, – уверена специалистка.

Возможно, первичную травму от ссоры родителей для маленького Димы уже не получится исправить, однако скорректировать дальнейшие впечатления от семейных отношений получится. Тем более, что суд встал на сторону матери.

Ксения Глухович рассказала, что постановление еще не вступило в силу, однако есть большая вероятность, что ребенок все же останется с ней. Если до 4 июня отец мальчика и его мать, которая принимала активное участие в краже малыша, не подадут апелляцию, то измученная женщина наконец сможет вздохнуть спокойно.

“Эмоции разные: и радостные, и то, что я в это все не верю, что все закончилось, хотя на самом деле не закончилось. Была хоть маленькая надежда, что они после решения суда немного успокоятся и будут учиться договариваться. И поймут, что ребенок должен жить с мамой не только по суду”, – говорит Глухович.

По словам Ксении, когда суд встал на ее сторону, она почти весь день ходила по дому и плакала от счастья, понимая, что этот ужас кончился. Правда, радоваться она не спешит, переживая, что экс-супруг из самолюбия решит еще раз побороться за сына.

Когда пара расставалась, Диме было всего несколько месяцев, и отец не сильно интересовался его жизнью. Поквитаться с бывшей женой мужчина решил позже, когда ребенку исполнилось четыре года.

Закончилась ли история – еще не понятно. По словам Ксении Глухович, муж уже писал ей с просьбами привезти ребенка обратно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12.21 / Мнение: SOS!

03.05.21 / Пасха 2021: как отметили светлый праздник Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Ксения Собчак, Наталья Водянова и другие

15.12.20 / Как лечились русские крестьяне?

01.08.20 / Что вы знаете о сне?

06.01.22 / Мнение: Кровь износа. Первые главы

05.04.21 / Доктор Рошаль похвалил Навального за начало лечебного голодания

27.04.21 / В память о рэпере DMX: Ирина Шейк в футболке со смыслом и Лея на прогулке в Нью-Йорке

12.01.22 / Как запугать самых отчаянных

19.04.21 / Альбина Джанабаева поделилась первым фото новорожденной дочери

13.05.22 / Стильный дождевик, джинсовая куртка и мокасины: майские образы – союзники в борьбе с непогодой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика