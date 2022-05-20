Мужчина выкрал ребенка у бывшей жены и отказался отдавать: Новый поворот в скандале

По словам психолога Натальи Суздальцевой, ситуация, скорее всего, сильно травмировала ребенка. “То, что уже случилось с Димой – будет причиной его поддерживающей терапии с психологами всю жизнь”, – уверена специалистка.

Возможно, первичную травму от ссоры родителей для маленького Димы уже не получится исправить, однако скорректировать дальнейшие впечатления от семейных отношений получится. Тем более, что суд встал на сторону матери.

Ксения Глухович рассказала, что постановление еще не вступило в силу, однако есть большая вероятность, что ребенок все же останется с ней. Если до 4 июня отец мальчика и его мать, которая принимала активное участие в краже малыша, не подадут апелляцию, то измученная женщина наконец сможет вздохнуть спокойно.

“Эмоции разные: и радостные, и то, что я в это все не верю, что все закончилось, хотя на самом деле не закончилось. Была хоть маленькая надежда, что они после решения суда немного успокоятся и будут учиться договариваться. И поймут, что ребенок должен жить с мамой не только по суду”, – говорит Глухович.

По словам Ксении, когда суд встал на ее сторону, она почти весь день ходила по дому и плакала от счастья, понимая, что этот ужас кончился. Правда, радоваться она не спешит, переживая, что экс-супруг из самолюбия решит еще раз побороться за сына.

Когда пара расставалась, Диме было всего несколько месяцев, и отец не сильно интересовался его жизнью. Поквитаться с бывшей женой мужчина решил позже, когда ребенку исполнилось четыре года.

Закончилась ли история – еще не понятно. По словам Ксении Глухович, муж уже писал ей с просьбами привезти ребенка обратно.