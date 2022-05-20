Нейтральный, но трендовый нейл-арт: учимся подбирать универсальный модный маникюр, который подходит под любой наряд

Маникюр является частью образа. Он может преобразить любой лук, если гармонично сочетается с нарядом. Однако делать новый дизайн ногтей для каждого отдельного выхода в свет весьма затратно и неудобно. В таком случае лучше обратить внимание на универсальный маникюр. Он подходит для любых случаев.

Уход за руками

Универсальный маникюр — это вовсе не определенный цвет лака или форма ногтей. Универсальный маникюр в первую очередь предполагает ухоженные ручки.

Нельзя допускать рваной кутикулы, расслоения ногтей или потресканной кожи. Следует обязательно наносить на руки увлажняющий крем, защищать кожу от ультрафиолета. Кутикулу лучше всего не срезать, а сдвигать. Сделать ее эластичной можно с помощью специальных средств.

Если ногти ломкие, а сама пластина расслаивается, то рекомендуется делать укрепляющие ванночки, а также подкорректировать рацион питания, включив в него рыбу, орехи и семечки.

Форма ногтей и цвет

Нейтральный маникюр предполагает, что ногти не будут основной частью вашего образа, к ним не должно быть приковано много внимания. Соответственно, длинные ногти, как у певицы Билли Айлиш (словно коготки кошки), точно неуместны. Лучше останавливаться на короткой либо средней длине.

Что касается формы ногтей, то она может быть как овальной, так и квадратной, и конусообразной. Здесь можете выбирать на свое усмотрение.

Если говорить о цветовой гамме, то здесь можно выделить одно простое правило: базовые пастельные оттенки. Например, бежевый, белый, серый и т. д. Яркие неоновые цвета не подходят.

Идеи для вдохновения

При выборе дизайна нейл-арта следует отдавать предпочтение минималистичному стилю. Самый простой пример — это французский маникюр. Это уже классический нейл-арт, который неподвластен времени.

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Можно делать контур на кончике ногтя, как в изначальном варианте. А можно попробовать новый дизайн, когда контур рисуется у основания ногтя.

Еще один удачный дизайн универсального маникюра — это нюдовые оттенки, которые повторяют тон кожи.

При желании можете украсить ногти небольшим количеством страз. Либо нарисуйте лаком черного цвета оригинальные узоры, например, линии с точками.

Если нюдовый или французский маникюр кажется вам слишком пресным и скучным, то можете использовать лак с матовым покрытием и блестками. Контуры кончиков покройте лаком с глянцевым эффектом.

Такой маникюр подойдет для торжественных мероприятий.

Вы также можете покрыть ногти лаками двух разных цветов. Это тренд нынешнего года.