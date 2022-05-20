 

Командир «Азова» Прокопенко покинул «Азовсталь» и сдался в плен

20.05.2022, 20:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Командир полка «Азов» (запрещен в России) Денис Прокопенко по прозвищу Редис покинул территорию «Азовстали» и сдался в плен российским войскам.

По данным Telegram-канала «Оперативные сводки», командир «Азова» Денис Прокопенко (Редис) вышел с «Азовстали» и сдался в плен.

Ранее сообщалось, что заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь по прозвищу Калина и командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына покинули «Азовсталь» и сдались в плен.

В пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02.21 / Россияне стали существенно меньше жаловаться в ЕСПЧ

03.10.21 / Китайский аппарат «Чанъэ-4» уже более тысячи дней работает на обратной стороне Луны

11.07.21 / В Ивано-Франковской области спасатели сняли с образовавшегося из-за разлива реки острова шесть детей и взрослого

07.10.20 / Кушнирук: Повышение тарифов на передачу электроэнергии в условиях экономического кризиса – это политическое самоубийство

01.07.20 / Украина и Молдова обсудили противодействие влиянию России

15.06.21 / Швейцария ввела ограничения в воздушном пространстве из-за встречи Путина и Байдена

15.02.22 / “Да, принцесса!” Саливанчук позировала в мини-платье, подняв вверх ноги

14.08.20 / Киев отреагировал на выдачу задержанных в Белоруссии россиян Москве

17.05.21 / Экс-участница группы «ВИА Гра» заявила о домогательствах Меладзе

18.05.21 / Компания Sony получила патент на систему ставок для киберспортивных мероприятий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика