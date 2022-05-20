Командир «Азова» Прокопенко покинул «Азовсталь» и сдался в плен

Командир полка «Азов» (запрещен в России) Денис Прокопенко по прозвищу Редис покинул территорию «Азовстали» и сдался в плен российским войскам.

По данным Telegram-канала «Оперативные сводки», командир «Азова» Денис Прокопенко (Редис) вышел с «Азовстали» и сдался в плен.

Ранее сообщалось, что заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь по прозвищу Калина и командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский по прозвищу Волына покинули «Азовсталь» и сдались в плен.

В пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что уже 1908 украинских националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в реальности происходит на «Азовстали», что ждет сдавшихся в плен националистов, а также о том, как от украинцев скрывают крупнейший национальный позор.

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