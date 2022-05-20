Глава Якутии подарил песню фестивалю «Добровидение» в Петербурге

В Санкт-Петербурге открылся международный фестиваль народной песни «Добровидение». Он с 2016 года собирает сотни народных коллективов и исполнителей со всех регионов России, а также артистов из Азербайджана, Грузии, Армении и других стран.

Фестиваль «Добровидение» стартовал с полуденным выстрелом из пушки в Петропавловской крепости. На Соборной площади сводный хор, состоящий из нескольких сотен участников фестиваля, под аккомпанемент карильона Петропавловского собора исполнил русскую народную песню «Матушка Россия». Также состоялся концерт в Атриуме Комендантского дома. На пяти открытых площадках крепости выступили ансамбли из разных регионов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписал указ об учреждении в республики Дня песни, который ежегодно будет отмечаться в регионе 21 мая. Это стало своеобразным подарком фестивалю и, конечно, исполнителям из Якутии, принимающим участие в «Добровидении».

Впервые в рамках фестиваля совместно с партнером ОАО «РЖД» был реализован проект «Добропоезд», главным участником которого стал легендарный российский коллектив – Государственный академический Омский русский народный хор. По пути следования поезда 013Н, следующего из Омска в Санкт-Петербург, коллектив выступил на железнодорожных перронах в Омске, Тюмени и Кирове. Для всех желающих артисты хора исполнили номера, которые вошли в концертную программу фестиваля «Добровидения».

Завершится фестиваль «Добровидение» 21 мая большим гала-концертом в КСК «Сибур Арена». Программу гала-концерта украсят такие именитые коллективы, как Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Государственный академический Омский русский народный хор, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

Также зрители смогут увидеть на сцене «Сибур Арены» Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени В. Морозова «Асъя кыа», ансамбль народной песни «Вечерки» из Алтайского края, постоянного участника фестиваля петербургский ансамбль «Пташица». Снова выступят в Санкт-Петербурге Макка Межиева, фольклорный ансамбль Чувашской государственной филармонии «Сявал», «Играй, гармонь любимая!» и лучшие гармонисты России, в числе которых Юрий Щербаков и Валерий Семин, а также ансамбль «Частушка» имени Геннадия Заволокина. В этом году на «Добровидении» выступит финалистка шоу «Голос.Дети» Вероника Сыромля, а также победители проекта «Голос» Петр Захаров и иеромонах Фотий. Наталья Качура исполнит песню «Донбасс за нами», популярность которой сегодня растет с каждым днем.

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