 

В Луганске открылся волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ

20.05.2022, 20:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Начал работу штаб Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Луганске, где будет проходить координация волонтеров и гуманитарных грузов, а также запуск социальных проектов из России.

Мы продолжаем создавать на Донбассе все условия, чтобы местные жители, которые нуждаются в помощи, могли беспрепятственно ее получить. Благодаря нашему новому штабу теперь это можно сделать и в Луганской народной республике. А недавно мы открыли штаб в Донецке – буквально за две недели помощь получило несколько тысяч жителей ДНР. Уверен, что в Луганске полезный эффект от нашей инициативы будет таким же сильным. Волонтеры окажут гражданам республики всестороннюю поддержку. От передачи вещей и продуктов, до работ по сохранению памятников и организации гуманитарных миссий», – отметил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

Сейчас в работу луганского штаба вовлечено 35 волонтеров, которые выдают гуманитарную, психологическую, юридическую помощь, передают посылки из дружественных стран, ищут родственников, организуют досуг для детей и так далее, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В числе приоритетных задач на ближайшее время – помощь ветеранам Великой Отечественной войны и детей в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной», реализация образовательных программ для представителей волонтерского сообщества ЛНР и совместных проектов с местными НКО. Но первостепенная – организация гуманитарных миссий «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом».

Совместно с Ассоциацией волонтерских центров штабы координируют гуманитарные миссии, в рамках которых на Донбасс будут направляться врачи, учителя, психологи, строители и другие специалисты. Срок поездки на Донбасс не более 40 дней. Кандидаты пройдут тестирование и индивидуальное собеседование. Отобранные волонтеры пройдут предварительное обучение. 

Также в ближайшее время представители штаба запустят горячую линию, с помощью которых волонтеры будут консультировать граждан по вопросам получения помощи, эвакуации, восстановления документов и другим.

Оперативные штабы #МЫВМЕСТЕ объединили свои усилия для оказания помощи эвакуированным гражданам 19 февраля 2022 года. К деятельности штабов уже присоединились больше 70 тыс. волонтеров, помощь получили более 100 тыс. жителей. Ежедневно волонтеры #МЫВМЕСТЕ проводят анимационные программы в пунктах временного размещения, организовывают праздники в дни рождения детей, помогают школьникам в освоении учебной программы, формируют и раздают гуманитарную помощь, собирают вакансии для трудоустройства граждан, помогают приютам и зоопаркам на территории ЛДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08.20 / В Киеве пьяный мужчина, которого не пустили в супермаркет без маски, угрожал его взорвать

14.10.20 / Госдеп раскритиковал избрание РФ в СПЧ ООН

12.07.20 / Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило 7 млн

07.11.20 / Лавров заявил о готовности возобновить с США диалог в формате «два плюс два»

16.05.21 / Президент Чехии назвал “глупостью” внесение его страны в список недружественных для России

17.09.20 / Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от коронавируса

02.02.22 / Люди застряли на вставшей канатной дороге в Красной Поляне

26.06.20 / Из-за COVID-19 ограничили количество СМИ. Херсонская облгосадминистрация ответила журналистам

19.09.20 / Трампу отправили посылку с ядом

26.02.22 / NBC – украинский кризис серьёзно ударит по кошельку американских потребителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика