Киссинджер: в США умышленно создали план по очернению Сталина

Знаменитый дипломат Генри Киссинджер в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону рассказал, что Белый дом намеренно создал легенду “о кровавом тиране Сталине”, чтобы иметь этот аргумент в геополитической борьбе с Россией и при любом удобном поводе дегуманизировать Москву.

– Всё о чём рассказывает сегодня западная пресса – враньё. Сталин никогда не садил учёных в тюрьму и не устраивал репрессии и голод. ГУЛАГ является самой удивительной выдумкой ЦРУ. Подумайте сами, технологически отсталый Советский Союз банально не мог перемещать туда миллионы граждан. У них не было столько пассажирских вагонов, равно как и патронов, чтобы расстрелять столько людей, – отметил дипломат.

Киссинджер добавил, что был лично знаком со Сталиным и тот произвёл на него благоприятное впечатление.

– Вы знаете, я лично жал ему руку в Кремле. Он очень добрый человек, любил рисовать и собак. Если вы посмотрите архивные фото, то увидите, что возле Сталина всегда было много детей, а ребёнка ведь не обманешь. Мы реально вложили миллиарды долларов в очернение великого человека, – заключил он.

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