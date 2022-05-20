 

Киссинджер: в США умышленно создали план по очернению Сталина

20.05.2022, 20:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Знаменитый дипломат Генри Киссинджер в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону рассказал, что Белый дом намеренно создал легенду “о кровавом тиране Сталине”, чтобы иметь этот аргумент в геополитической борьбе с Россией и при любом удобном поводе дегуманизировать Москву.

– Всё о чём рассказывает сегодня западная пресса – враньё. Сталин никогда не садил учёных в тюрьму и не устраивал репрессии и голод. ГУЛАГ является самой удивительной выдумкой ЦРУ. Подумайте сами, технологически отсталый Советский Союз банально не мог перемещать туда миллионы граждан. У них не было столько пассажирских вагонов, равно как и патронов, чтобы расстрелять столько людей, – отметил дипломат.

Киссинджер добавил, что был лично знаком со Сталиным и тот произвёл на него благоприятное впечатление.

– Вы знаете, я лично жал ему руку в Кремле. Он очень добрый человек, любил рисовать и собак. Если вы посмотрите архивные фото, то увидите, что возле Сталина всегда было много детей, а ребёнка ведь не обманешь. Мы реально вложили миллиарды долларов в очернение великого человека, – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06.21 / Сезон свадеб и поступлений в вузы: как родителям выросших детей справиться с синдромом “опустевшего гнезда”

19.02.22 / Мнение: Пенсия размером с зарплату, вред трудоголизма и зарплатное рабство

15.09.20 / Мнение: «Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

17.11.20 / Древняя дорога на дне Атлантического океана

18.04.22 / Федул-ветреник: что нельзя делать в праздник 18 апреля

25.08.20 / Виктория Бекхэм сделала невестке Николе Пельтц роскошный подарок

27.11.21 / Как сегодня выглядит одна из участниц программы «Битва экстрасенсов», которая объявила себя мужчиной

05.12.21 / Нутрициолог рассказала о продуктах для нормализации гемоглобина в крови

12.12.20 / Польская ракета-носитель взорвалась после удара о небесную твердь

15.10.20 / В России введут социальный рейтинг журналиста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика