Куда сходить в Москве: афиша с 20 по 27 мая

АКЦИЯ

К юбилею Барбры Стрейзанд

В конце апреля знаменитой певице и актрисе Барбре Стрейзанд исполнилось 80 лет. В Россию чайно-гибридную розу, выращенную в Штатах при личном кураторстве суперзвезды Голливуда завезли еще 10 лет назад, однако в Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород” она до сих пор отсутствовала. Музыкальный продюсер, автор и ведущий видеоканала “Сады искусств”, выходящего на видеоплатформе VK видео, Павел Токарев, подарил Саду такую розу, выращенную и названную в честь знаменитой артистки. “Барбра Стрейзанд уже давно стала моим кумиром, на протяжении многих лет я собираю ее альбомы, записи, потрясающие фотокниги и исследования ее творческого пути . Мне показалось важным сделать выпуск видеоканала “Сады искусств” к юбилею этой мега талантливой певицы. Я пригласил в программу коллекционера и знатока творчества Барбры Стрейзанд Дмитрия Успенского, с которым мы и поговорили по душам, как два коллекционера, об основных вехах ее творчества. А в завершении выпуска мы вместе с директором Ботанического сада МГУ “Аптекарский огород” Алексеем Ретеюмом высадили прекрасный куст роз, который я приобрел его в одном из подмосковных питомников и с радостью передал в дар”.

Аптекарский огород.

НОЧЬ В МУЗЕЕ

“10-летие

Еврейского музея и центра толерантности: показываем хиты”

Все лучшее и сразу – так можно описать концепцию этой программы. В кинозале нового пространства музея пройдет public

talk “Без исключений. Новая норма для людей и зданий”, где спикеры

попробуют ответить на вопрос, как принципы инклюзии, толерантности и эмпатии

могут помочь человеку сохранить себя и остаться в поле цивилизации. Там же покажут и драму Джозефа Седара “Примечание” о вечном соперничестве отца и сына. На

Каннском кинофестивале картина получила награду за лучший сценарий, фильм был

удостоен девяти наград израильской кинопремии “Офир” и номинирован на “Оскар” А потом тут состоятся “Внеклассные чтения” – рассказ

“Сон смешного человека” Федора Достоевского прочтут актриса

Лаборатории Дмитрия Крымова, дважды лауреат премии “Золотая маска” Мария

Смольникова и актер, режиссер,

победитель чтецкого конкурса современной поэзии Иван Орлов. Чтения пройдут в сопровождении авторских музыкальных

зарисовок виолончелистки, мультиинтрументалистки и композитора Ульяны Волковой. Посетители акции “Ночь в музее” также смогут

попробовать кошерные блюда из сезонного меню фудтрака кафе.

Ночь с 21 на 22 мая, ул. Образцова, д. 11, стр. 1А (вход с Новосущевского переулка).

Public Talk с фотохудожником Ксенией Бубенец

В неформальном диалоге пройдет обсуждение рабочего процесса фотографа в театре: как передать иммерсивность спектакля и сделать фотосъемку такой, чтобы зритель смог на мгновение оказаться у сцены или непосредственно в самом спектакле; как не отвлекать зрителя во время съемки спектакля; какое значение имеют декорации, грим, свет при работе фотографе в театре? Гости также узнают о фотографах, оказавших наибольшее влияние на развитие сценической фотографии, познакомятся с самыми знаковыми экспонатами и документами на тему сценической фотографии из коллекции Бахрушинского музея. А после основной части мероприятия на сессии вопросов-ответов смогут лично пообщаться со спикерами.

19 мая 2022 года, дом-музей Марии. Ермоловой.

“ФотоНочь”

На протяжении всего вечера под крышей галереи будет работать ретрофотостудия Александра Копелева “ФотоКабинетъ”. Все желающие смогут сфотографироваться на старинную фотокамеру на треноге. Процесс появления изображения произойдет на ваших глазах. Вы будете иметь возможность лично наблюдать за таинством рождения аналогового изображения и получить свой портрет из рук мастера. Цена отпечатка чисто символическая.

21 мая, Галерея классической фотографии.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

“Аплодисменты после…”

В день 75-летия со дня рождения артиста Владимира Качана Иосиф Райхельгауз, Ирина Алферова, Максим Дунаевский, Марк Розовский, Анна Ардова, Дмитрий Харатьян и многие другие его коллеги и друзья соберутся в “Школе современной пьесы”, чтобы посвятить ему свои выступления. Будут стихи, песни, фрагменты книг, эпизоды из спектаклей, байки… Слез не будет – Владимиру Андреевичу бы это не понравилось. Театр решил провести этот вечер так, как провел бы его в день рождения своего друга и коллеги.

18 мая, “Школа современной пьесы”.

ПРЕМЬЕРА

“Трудовой хлеб”

Это малоизвестная пьеса Александра Островского – незаигранная, написанная богатым, образным языком, сознательно выбрана режиссером Егором Равинским. В центре внимания: мир обычной семьи, сотканный из воспоминаний о прошлой жизни и мечты о грядущей, похожий на семейный фотоальбом или детскую книжку-раскладушку, выдуманный, но гармоничный, сталкивающийся с далеко негармоничной действительностью мегаполиса, с потоком идей, будоражащих ум и сердце простого обывателя. Хватит ли сил у героев противостоять этой стихии и найти свой путь? Удастся ли роду Корпеловых продолжить своё существование или оно прервется? Постановка осуществлена совместно с победителями Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters.

19 и 20 мая, “Школа драматического искусства”.

СПЕКТАКЛЬ

“Моя дорогая Матильда”

Спектакль, поставленный Владимиром Петровым по пьесе Израэля Горовица, сыграют в 100-й раз. Это бенефис народной артистки России Ирины Мирошниченко. Ее героиня – аристократка, которая вместе со взрослой дочерью живет в апартаментах на Елисейских полях. Эту роскошную квартиру – вместе с жильцами! – получает в наследство американец Матиас. Общаясь с Матильдой, дамой светской, на первый взгляд эксцентричной и неприступной, но на самом деле ранимой и одинокой, Матиас узнает не одну семейную тайну…

18 мая МХТ им. Чехова (Малая сцена).

ВЫСТАВКА

“Фамильные ценности”

Юбилейная, 25-я, экспозиция музея представит работы семи художников одной династии: знаменитого художника-нонконформиста Франциско Инфанте и его супруги Нонны Горюновой, его сыновей Пакито и Платона, Дарьи Коноваловой-Инфанте — супруги Платона, а также Серафима и Тихона — внуков Франциско.Зрители увидят фото, графику, мультимедиа — всего более 50 работ — из коллекции Музея AZ, Наталии Опалевой — генерального директора музея, и собрания семьи Инфанте. Выставка займет все пространство музея.

С 26 мая, Музей AZ.

СКОРО

“Дядя Жорж”

“Дядя Жорж” — постановка, которая родилась в результате работы Сергея Газарова над двумя чеховскими пьесами – “Леший” и “Дядя Ваня” .Произведения, созданные Чеховым в разное время – интерпретации одного сюжета. Совпадает даже фамилия главного героя – Войницкий, но различаются имена: Егор (или Жорж) в “Лешем”, Иван в “Дяде Ване”. Сценическая версия Сергея Газарова содержит исключительно чеховский текст. Такое оригинальное решение режиссер объясняет желанием рассказать эту историю по-своему, с точки зрения человека XXI века. Важная роль в спектакле отведена сценографии, над которой работает художник Александр Боровский, а также музыке, написанной известным композитором Алексеем Айги. Костюмами спектакля занимается Мария Боровская. На главные роли Сергей Газаров пригласил Федора Лаврова, Александру Марееву, Сергея Климова, Юрия Васильева, Сергей Серов, Юрия Нифонтова, Сергей Шнырев и других.

9 июня, театр Сатиры.

45-летие Романа Мирошниченко

Четырехкратный лауреат премии The Independent Music Awards, первый призер конкурсов IAMA и USA Songwriting Competition, 3-кратный номинант Hollywood Music In Media Awards, пятикратный лауреат Global Music Awards, гитарист Роман Мирошниченко выступит в этот вечер вместе со своими друзьями – известными артистами. Среди них – выдающийся аргентинский пианист и клавишник Марио Пармисано, кубинский перкуссионист Овера Серрано, ведущий российский бас-гитарист Олег Канаков и виртуозный барабанщик Валерий Черноок. Специальные гости – народный артист РФ Даниил Крамер и автор песен и телеведущий Евгений Маргулис.

28 мая, Дом музыки.