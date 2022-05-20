 

Toyota объявила об уходе из России после заявления Собянина о возобновлении производства «Москвичей»

20.05.2022, 19:31, Разное
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Японский автоконцерн покидает российский рынок в связи с возросшей конкуренцией. В руководстве Toyota уверены, что их ведущие модели не смогут выиграть соперничество с более дешевым и популярным «Москвичом».

В маркетинговом исследовании компании говорится, что запуск производства электромобилей «Москвич» на столичном заводе Renault может захватить около 23% автомобильного рынка России и сильно потеснить иностранных производителей. На фоне снижения доходов населения из-за санкций и высокой инфляции россияне переходят на отечественные автомобили. Возрождение легендарного «Москвича» только ускорит эту тенденцию и сделает ее более массовой, как отмечают аналитики.

«”Москвич” это всенародная классика, любимая многими поколениями российских автолюбителей. Мы знаем, как непросто было купить этот роскошный седан в СССР. Многие его обладатели дорожили им всю жизнь. 4-ступенчатая коробка передач, 75 лошадиных сил, портативный прикуриватель. Ни в одной Toyota такого нет! Вряд ли мы сможем противопоставить что-то этой мощной машине», — заявил официальный представитель Toyota в России Хашиюми Тацумото.

Тем не менее в Toyota не оставляют надежд на то, что они смогут остаться в России хотя бы в качестве поставщика автомобильных комплектующих и запчастей. Компания готова обеспечить кузовами, двигателями и всем необходимом московский завод, на котором будет производиться новый «Москвич».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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