Путин одобрил идею бесплатных авиабилетов для поездок в отпуск военным Балтфлота

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение губернатора Калининградской области Антона Алиханова компенсировать оплату авиабилетов для поездок в отпуск военнослужащим Балтийского флота.

«В настоящее время военнослужащим Балтфлота и членам их семей не компенсируются авиабилеты к месту отдыха и обратно к месту жительства, а учитывая, что у них нет другой возможности, кроме как лететь на самолете, для них это достаточно сложно финансово», – приводит ТАСС обращение главы региона к Путину.

Он попросил «рассмотреть возможность предоставления военным, проходящим службу по контракту в регионе, и членам их семей право на безвозмездный проезд к месту отпуска и обратно».

«Уверен, что вы правы. Этот вопрос нужно решить», – поддержал Путин.

Ранее был опубликован указ Путина о дополнительных мерах поддержки семей военных.

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