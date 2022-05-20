 

Путин одобрил идею бесплатных авиабилетов для поездок в отпуск военным Балтфлота

20.05.2022, 19:10, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение губернатора Калининградской области Антона Алиханова компенсировать оплату авиабилетов для поездок в отпуск военнослужащим Балтийского флота.

«В настоящее время военнослужащим Балтфлота и членам их семей не компенсируются авиабилеты к месту отдыха и обратно к месту жительства, а учитывая, что у них нет другой возможности, кроме как лететь на самолете, для них это достаточно сложно финансово», – приводит ТАСС обращение  главы региона к Путину.

Он попросил «рассмотреть возможность предоставления военным, проходящим службу по контракту в регионе, и членам их семей право на безвозмездный проезд к месту отпуска и обратно».

«Уверен, что вы правы. Этот вопрос нужно решить», – поддержал Путин.

Ранее был опубликован указ Путина о дополнительных мерах поддержки семей военных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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