 

Беженцам из Донбасса медкомиссию для оформления документов сделали бесплатной

20.05.2022, 19:10, Новости дня
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Беженцы из Донбасса могут бесплатно пройти медкомиссию для оформления документов, сообщил председатель комитета Государственной думы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

«Вы помните, как в начале мая я писал о дороговизне обязательного медосмотра для оформления статуса беженца и получения гражданства. Об этом мне говорили семьи из ПВР в Ростовской области, там прохождение всех обследований обойдется в 7600 руб. на одного человека. Для беженца это большие деньги. А для семьи из нескольких человек – совсем неподъемные», – отметил он в своем Telegram-канале.

«Тогда наш штаб посетил первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, на встрече с ним я рассказал о проблеме. Делюсь результатом: вчера Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для жителей Украины обязательный медосмотр станет бесплатным», – сообщил Метелев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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