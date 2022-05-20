Беженцам из Донбасса медкомиссию для оформления документов сделали бесплатной

Беженцы из Донбасса могут бесплатно пройти медкомиссию для оформления документов, сообщил председатель комитета Государственной думы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

«Вы помните, как в начале мая я писал о дороговизне обязательного медосмотра для оформления статуса беженца и получения гражданства. Об этом мне говорили семьи из ПВР в Ростовской области, там прохождение всех обследований обойдется в 7600 руб. на одного человека. Для беженца это большие деньги. А для семьи из нескольких человек – совсем неподъемные», – отметил он в своем Telegram-канале.

«Тогда наш штаб посетил первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, на встрече с ним я рассказал о проблеме. Делюсь результатом: вчера Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому для жителей Украины обязательный медосмотр станет бесплатным», – сообщил Метелев.

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