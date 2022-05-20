Путин предложил увеличить поставки газа в Калининградскую область

Президент РФ Владимир Путин предложил увеличивать поставки сжиженного природного газа в Калининградскую область. Предложение прозвучало во время встречи с губернатором региона Антоном Алихановым.

По словам Путина, он обсудит с руководством Газпрома эту тему.

«И это можно сделать – то, что вы предложили. Можно начать и увеличивать поставки сжиженного природного газа, там же вся инфраструктура для этого создана», – передает слова Путина РИА «Новости».

Алиханов сообщил главе страны, что в 2021 году в регионе сократились объемы строительства из-за того, что в субъекте была прекращена выдача технических условий на подключение к газу.

Алиханов попросил дать поручение увеличить поставки газа по трубопроводу, проходящему через Литву, с 2,5 млрд кубов газа в год до 3,1 млрд.

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