 

В интересах США: почему Россия отказалась от членства в НАТО

20.05.2022, 18:37, Разное
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В пятницу, 20 мая, глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен сделал сенсационное заявление. Он рассказал об отказе России стать членом НАТО в 1990-е годы. Госсекретарь США подчеркнул, что этот вопрос стоял на повестке, однако наша страна приняла решение не вступать в Североатлантический альянс.

Кроме того, дипломат в эфире The Late Show with Stephen Colbert обратил внимание на якобы оборонительный характер военно-политического блока. По его словам, НАТО не планирует нападать на Россию.

Блинкен получил достойный ответ сос тороны экспертного сообщества. Эксклюзивно для издания “Дни.ру” кандидат политических наук Максим Бардин объяснил, почему Россия отказалась от членства в НАТО. Он выделил два главных фактора. При этом эксперт отметил, что разговоры о сближении Москвы и Брюсселя и на самом деле имели место быть. Более того, при сильном желании Кремля они могли реализоваться на практике.

Меж тем, в нашей стране посчитали нецелесообразным вступать в альянс. Экономическая причина заключалась в том, что России пришлось бы отказаться от собственного ВПК, утилизировать имеющееся вооружение и закупать технику на западе. Кроме того, пришлось бы вложиться в переобучение специалистов для их соответствия стандартам НАТО.

“Более того, пришлось бы закрыть российские заводы ВПК. Без работы остались бы тысячи граждан по всей стране”, – добавил Бардин.

Также эксперт выделил политическую причину отказа. Она заключается в номинальности роли генерального секретаря блока. На самом же деле члены альянса подчиняются военному руководству, которое всегда представлено американским генералитетом.

“России пришлось бы переподчинить все свои вооруженные силы генералу США. В этом случае российские военнослужащие вынуждены были бы ли исполнять приказы, поступающие от вышестоящих офицеров из Норвегии, Португалии или Люксембурга”, – отметил политолог.

Сюда же можно отнести тот факт, что США всегда играли ведущую скрипку в НАТО. То есть при их распоряжении Армии России пришлось бы защищать американские интересы, уверен эксперт.

“О собственных военно-политических интересах можно было бы забыть. Россия отдала бы часть своего суверенитета”, – подчеркнул Бардин.

Он с иронией заметил, что Москва хоть сейчас может сблизиться с Брюсселем. Меж тем, для этого следует просто капитулировать по всем фронтам. Кроме того, для вступления в НАТО России придется отказаться от собственного оружия и потратить огромные средства на закупку западного. В заключении эксперт задал риторический вопрос, готово ли наше общество к подобному развитию событий.



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