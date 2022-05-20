Британским гомосексуалистам решили предложить вакцинацию от оспы обезьян

Гомосексуальным мужчинам в Великобритании предложат вакцинацию от оспы обезьян в рамках борьбы с распространением этого заболевания, сообщило британское издание Daily Mail.

По сообщению газеты, ведущие эксперты рассказали, что вакцинация может быть предложена, если число случаев заражения по-прежнему будет «непропорционально высоким среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин», передает РИА «Новости».

Отмечается, что людям, тесно контактировавшим с заболевшими, уже предлагается пройти вакцинацию препаратом, который изначально был разработан против натуральной оспы.

Ранее СМИ сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. На заседании планируется обсудить пути передачи заболевания, его распространенность среди гомосексуалистов и бисексуалов, а также ситуацию с вакцинами.

Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе. Отмечается, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора создал автономную тест-систему для выявления возможных случаев заражения данным вирусом.

Также весной в Европе было зафиксировано необычно большое количество случаев заражения людей оспой обезьян: более 40 инфицированных в Испании и Португалии. Кроме того, заболевших фиксировали в Великобритании, США, Австралии, Канаде и Франции. Также Минздрав Перу объявил предупреждение о санитарной угрозе в связи с ростом заболеваемости данным вирусом в Европе, подчеркивая, что в самой стране пока случаев заражения зафиксировано не было.

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