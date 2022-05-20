WNP – РФ добилась своего — газовый импорт начали оплачивать в рублях

Даже если количество импортёров российского газа, перешедших на оплату в рублях, меньше, чем заявляют в России, тем не менее уже можно говорить об успехе, признаёт WNP. Ведь, как отмечает польское издание, РФ тем самым удалось внести раскол в ряды ЕС.



АР

Согласно сообщениям российских властей, около половины покупателей газа у «Газпрома» уже приняли решение расплачиваться за сырьё в рублях. «Около половины из импортёров газа из РФ открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях», — заявил российский вице-премьер Александр Новак. «Это вынужденная мера, чтобы обеспечить сохранность нашей экспортной выручки, потому что действия некоторых стран приводят к рискам в отношении экспортной выручки», — пояснил он.

«Пока что сложно проверить, соответствуют ли истине слова российского вице-премьера, однако по крайней мере часть компаний решилась пойти на такой шаг», — подчёркивает WNP. В качестве примера он приводит итальянскую компанию Eni и венгерскую — MOL, которые без особых проблем перешли на расчёты в рублях. «Но даже если количество компаний меньше, нежели заявляют россияне, они в любом случае могут говорить об успехе», — констатирует WNP.

Им удалось в одностороннем порядке заставить изменить условия контрактов и внести раздор в ряды европйеских покупателей газа. Не исключено, что на решении некоторых компаний сказалось то, что «Газпром» просто прекратил поставки тем, кто отказался платить в рублях. Так произошло в случае с Польшей и Болгарией; аналогичного шага также ожидают финны.

WNP также не исключает, что сама Европейская комиссия также могла приложить свою руку к тому, что некоторые компании решили уступить. «Хотя Брюссель решительно настаивает на санкциях в отношении России, он одновременно сам даёт подсказки, как можно их обойти, в том числе в отношении платы за газ», — резюмирует портал.