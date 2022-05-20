 

Вице-губернатора Петербурга Соколова попытались сделать крайним в провале транспортной реформы

20.05.2022, 16:30, Разное
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Запущенная еще 1 апреля транспортная реформа до сих пор доставляет трудности жителям Петербурга, которые ежедневно пишут многочисленные жалобы. Вероятно, в Смольном решили не устранять проблемы, а найти крайнего в неудачной реализации проекта, в частности – вице-губернатора Максима Соколова.

Смольный под руководством губернатора Александра Беглова готовился к транспортной реформе три года, но все равно не смог детально ее продумать. Начиная с 1 апреля горожане засыпали чиновников жалобами в связи с изменениями модели обслуживания общественного транспорта. Но, как видно, вместо того, чтобы прислушаться к жителям города, губернатор решил сделать крайним своего заместителя — Соколова, и уволить его, но не успел.

По информации источников, 20 мая будет последним рабочим днем вице-губернатора в администрации Петербурга.



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